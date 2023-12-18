"Цілий потяг їде і штампує": у ЗСУ пояснили, чому ЗС РФ мають перевагу в FPV-дронах (відео)

Україна збільшує кількість систем РЕБ для протидії російським безпілотникам. Військовий Кирило Верес вважає, що через місяць-два ЗСУ будуть захищеніші, ніж зараз.

Збройні сили Російської Федерації мають перевагу в FPV-дронах. Про це повідомив командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес в інтерв'ю "ТСН.ua".

За його словами, на це є дві причини.

"Перша — у них по державних рельсах, я б назвав це так, цілий потяг їде й штампує. По-друге, у них дуже велика перевага в FPV-дронах із нічними тепловізійними камерами", — сказав Кирило Верес.

Він зазначив, що в ЗСУ з цим важко, оскільки такі БПЛА набагато дорожчі. Проте Україна йде до цього, їй потрібен час перелаштуватися.

Верес наголосив, що у ворога росте використання БПЛА в бою, тоді як в Україні пропорційно збільшується й кількість систем РЕБ — протидії FPV-дронам. Він розповів, що за два місяці Україна в геометричній прогресії йде до цього.

"Я думаю, через місяць-два це питання вже буде закрите повністю майже для всіх. Наші хлопці будуть набагато захищеніші, ніж зараз. Скажімо так, зі 100% буде, думаю, 70", — сказав він.

Він повідомив, що бійці почали збивати ворожі дрони, а сапери — їх розміновувати. У результаті ЗСУ отримали додатково близько десятка дронів за декілька минулих тижнів.

"Щоб було розуміння, це топові дрони, які там набагато дорожчі, ніж ті, що в нас є в більшості", — додав він.

Нагадаємо, 17 грудня фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ворог почав атакувати ЗСУ дронами-камікадзе, оснащеними модулями для іншої частоти. За його словами, проблема номер один на фронті — це FPV-дрони.

18 грудня речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що новий російський морський БПЛА "Одуванчик" можуть використати проти цивільних суден. Вона вважає, що такий сценарій можливий через заяви з боку РФ.