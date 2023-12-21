"Київстар" оголосив компенсації для абонентів: хто отримає безкоштовний зв'язок та інтернет

Крім скасування плати за базові послуги для абонентів протягом одного місяця, оператор вирішив виділити 100 мільйонів гривень на потреби бійців Збройних сил України.

Мобільний оператор "Київстар" скасовує на місяць плату за тарифні плани для своїх абонентів, які постраждали після атаки хакерів. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці оператора у Facebook у четвер, 21 грудня.

Представники компанії повідомили, що фахівці повністю відновили всі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. У зв'язку з цим абонентам мобільного оператора подякували за терпіння і повідомили про нову компенсацію для них. Виявилося, що команда "Київстар" скасувала наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Гроші не будуть вилучатися зокрема:

у абонентів передоплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" з 22.12 по 21.01;

у бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

у користувачів "Домашнього Інтернету" та абонентів з тарифним планом "ВСІ РАЗОМ" з 1.01 по 31.01.

Для корпоративних клієнтів "Київстар" буде надано знижку 100% на плату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передавання даних і телефонії з 1 по 31 січня. Крім того мобільний оператор вирішив виділити 100 мільйонів гривень на потреби бійців Збройних сил України. На які саме потреби будуть витрачені гроші, в офісі оператора не говорять.

Нагадаємо, що вранці 12 грудня у мобільного оператора Kyivstar стався масштабний збій у роботі. Користувачі мобільного оператора поскаржилися на відсутність зв'язку та інтернету. Спочатку компанія заявила про технічні неполадки, але пізніше стало відомо, що йшлося про наймасштабнішу атаку хакерів в історії України. Відповідальність за неї взяло на себе російське угруповання "Солнцепек".

14 грудня стало відомо, що для повного відновлення мобільного зв'язку в Україні потрібні тижні. Глава компанії Олександр Комаров заявив, що вже до кінця тижня "Київстар" відновить основні сервіси, а саме мобільний інтернет, SMS-повідомлення і голосову пошту. Зазначимо, що 15 грудня стало відомо, що мобільний інтернет від "Київстар" запрацював, але поки що не скрізь. У компанії уточнили, що зараз понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території працюють.