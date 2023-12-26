Уражають піхоту і техніку: військові випробували нові боєприпаси для FPV-дронів (фото)

Військові випробували кілька видів боєприпасів, які під силу нести і скидати коптерам: осколково-фугасні снаряди, гранати та ВОГи.

Бійці підрозділу "ЮНКЕРС" роти ударних безпілотних літальних апаратів бригади "Спартан" провели випробування нових вибухових пристроїв для FPV-дронів на запорізькому напрямку. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook у вівторок, 26 грудня.

Ці боєприпаси призначені для знищення ворожих цілей, таких як піхота і техніка. Успіх випробувань також залежить від навченості та майстерності операторів, які повинні враховувати різні фактори, включно з погодними умовами та засобами РЕБ противника.

"Зараз це випробування, щоб перевірити, чи дієві ці боєприпаси для знищення ворожих цілей. Сьогодні перевіряємо кілька видів снарядів, такі як осколково-фугасні, гранати та ВОГи. Кожен із них призначений для ураження різних цілей, як-от піхоти та техніки противника", — зазначив один із членів екіпажу.

Бійці підрозділу "ЮНКЕРС" роти ударних безпілотних літальних апаратів бригади "Спартан" провели випробування нових вибухових пристроїв для FPV-дронів Фото: Національна Гвардія України

Бійці підрозділу також зазначають, що останнім часом ситуація з дронамі-камікадзе та дронами Mavic стала кращою, але війна зараз триває в небі, тож чим більше дронів, тим краще. Вони допомагають виявляти ворога і знищувати його, що сприяє збереженню життя бійців.

Військові перевіряють кілька видів снарядів: осколково-фугасні, гранати та ВОГи Фото: Національна Гвардія України Військові перевіряють кілька видів снарядів: осколково-фугасні, гранати та ВОГи Фото: Національна Гвардія України

"На даний момент основне наше завдання — виявити ворога і знищити його. Спочатку проводимо розвідку "мавіками", а потім уже знищуємо. Зокрема й тими боєприпасами, які сьогодні випробовуємо. І для росіян це страшна загроза від нас, тому що від них важко сховатися, і піхоті, і ворожій техніці. Тому для нас сьогодні вкрай важливо вдосконалювати свої навички та озброєння", — розповів боєць із позивним "Флегма".

Нагадаємо, у липні ми писали про те, що українці створили потужні боєприпаси для ударних дронів, які пробивають сталь і бетон. Розробники підготували різні типи снарядів: для дронів-камікадзе, зі стабілізаторами для бомбардувальників і з донними наколювачами.

Крім того, у квітні 2023 року стало відомо, що в Україні розробили боєприпас для FPV-дронів. Це шрапнельний боєприпас, який призначений для ліквідації живої сили противника. Усередині нього знаходяться маленькі кульки, які виконують роль елементів для ураження противника.