У Росії дрон-розвідник SuperCam перетворили на камікадзе: як він може нашкодити

Розробник заявляє, що одна з особливостей цього нового безпілотника — високий ступінь захисту від засобів радіоелектронної боротьби, що не дасть українським військовим його "заглушити".

Російське підприємство "Роселектроніка" (входить до держкорпорації "Ростех") створило новий дрон-камікадзе "Суперкам". Про це генеральний директор держкорпорації Сергій Чемезов розповів в інтерв'ю РИА Новости.

Він сказав, що наразі у співпраці з оборонними підрядниками розробляються нові керовані ракети з урахуванням останніх вимог до точності та захисту від перешкод. Також проводиться серія випробувань техніки в реальних умовах. Одночасно почалося і серійне виробництво безпілотників.

"На додаток до високоточних боєприпасів слід додати ударні безпілотники: в (Україні, — ред.) їх багато, вони регулярно атакують артилерію, бронетехніку, системи ППО і солдатів. Переважно це "Ланцети" — дуже вдалий боєприпас, і його продовжують удосконалювати", — сказав Сергій Чемезов.

Також він поділився з журналістами тим, що наразі "Ростех" розробляє серію безпілотних літальних апаратів "Суперкам". Він існує як у розвідувальній версії, так і у версії камікадзе.

"Камікадзе-варіант "Суперкама" вже проходить випробування і демонструє задані технічні характеристики. Одна з його особливостей — високий ступінь захисту від радіоелектронної боротьби, тобто його важко придушити", — заявив гендиректор "Ростеха".

При цьому точні технічні характеристики дрона-камікадзе він медійникам не повідомив. Зазначимо також, що українські експерти у сфері радіоелектроніки та безпілотних технологій поки не прокоментували модифікацію "Суперкама" у вигляді дрона-камікадзе.

Однак дещо раніше експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов викрив міф ЗС РФ про РЕБ-стійкість "дрона-прабатька" нової розробки "Роселектроніки" — БПЛА SuperCam. За його словами, дрон не повинен вирізнятися високою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але російські оператори вибирають діапазон навмисно, де українські системи РЕБ менш ефективні.

Нагадаємо, 10 жовтня HIMARS і SHARK розправилися з розрахунком безпілотників ЗС РФ. Український дрон SHARK вистежив окупантів із російським безпілотником Supercam S350, а реактивна установка HIMARS "відпрацювала" по них снарядами GMLRS.

А в другій половині травня рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ. У ніч на 16 травня Київ і низку інших українських міст атакували не тільки ракетами, а й безпілотниками. Системи ППО ЗСУ добре впоралися із завданням і змогли гідно відбити атаки, після чого в тематичних пабліках військові почали публікувати фото "трофеїв" — уламки збитих ракет і дронів. Однак деякі БПЛА вдалося "приземлити" цілими.