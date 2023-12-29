Військові отримають роботизовані бойові машини RCV: чим вони займатимуться (відео)

Роботів використовуватимуть для таких завдань, як стрільба з кулемета, мінометна атака і створення димової завіси.

Бронетанкові бригади армії США будуть оснащені роботизованими бойовими машинами (RCV) у найближчому майбутньому, починаючи з 2028 року. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Метою цієї програми є інтеграція людини та машини таким чином, щоб роботи могли виконувати початковий контакт з противником і знімати ризик з військ. Однак щоб успішно використовувати ці роботи, необхідний комплексний підхід, який розробляється в рамках програми Human-Machine Integration (HMI). Ідея полягає в тому, щоб роботи виконували розвідувальні та пробивні завдання, знижуючи ризики для військ. Однак ця мета є складною і тимчасово недосяжною. Найбільш конкретне бачення впровадження роботів сформулював генерал-майор Кертіс Баззард, який бачить їх як засоби збирання розвідданих, спостереження, виявлення хімічної та біологічної зброї, а також прориву противника.

Одна з концепцій — управління безліччю роботів одним солдатом — ще не готова до впровадження через відсутність необхідної автономності. Натомість солдати керуватимуть однією роботизованою машиною, яка матиме гібридно-електричну трансмісію і зможе нести різні види зброї та корисних навантажень. Проєкт розробки роботів проводиться паралельно з програмою зі створення програмного забезпечення та радіозв'язку, щоб забезпечити зв'язок між роботами й машиною управління. Замість різних варіантів роботів, планується використовувати єдиний тип "RCV smedium" — гібрид між легким і середнім варіантами. Очікується, що це будуть гусеничні або колісні машини, вагою до 8500 фунтів, здатні нести до 7000 фунтів корисного навантаження. Ці роботи будуть використовуватися для різних завдань, таких як стрільба з кулемета, мінометна атака і створення димової завіси.

Промислові команди, такі як Team McQ, Textron Systems та інші, працюють над створенням прототипів бойових роботизованих машин. Три з них — гусеничні, а одна — колісна. У той час як команди працюють, армія вже проводить експерименти з використанням сурогатних демонстраторів RCV. В експериментах брали участь зразки RCV, машини управління і командно-контрольна мережа. Ці експерименти надали армії концептуальну основу для роботи. Наразі армія розробляє "взвод RCV", що складається з чотирьох роботів і двох машин управління. Кожна машина управління має водія, командира і чотирьох операторів RCV. У майбутньому цей взвод може бути доданий до роти роботизованих автономних систем. Крім того, можливе майбутнє об'єднання бойових машин з RCV, щоб виключити машину управління.

Промислові команди розробляють прототипи бойових роботизованих бойових машин, зокрема гусеничні та колісні

Для успішного використання RCV у бойових умовах, вони мають бути достатньо надійними та захищеними від можливих загроз, таких як мінні поля, стрілецька та артилерійська вогнепальна зброя. Важливим аспектом людино-машинної інтеграції є можливість людям-операторам керувати безпілотними системами так само як вони керують пілотованими платформами. Це може бути здійснено через голосове управління або цифрові команди, які перекладаються машинною мовою. Однак перед впровадженням RCV широкого масштабу необхідно провести додаткові дослідження і тести, щоб переконатися в їхній надійності та ефективності.

Нагадаємо, на початку жовтня ми писали про те, що військові отримають універсальних бойових роботів TRX. Інженери запевняють, що їхня платформа запускатиме ракети, боротиметься з безпілотниками, пригнічуватиме зв'язок і навіть ритиме траншеї.

Раніше Фокус писав, що Туреччина масово створює наземні дрони, щоб повторити успіх Bayraktar. У майбутньому турецькі бойові роботи знадобляться багатьом арміям, особливо на Близькому Сході, Кавказі, в Африці та Азії, вважають експерти.