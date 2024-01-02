"Килимове бомбардування": дрон ЗСУ Backfire "привітав" окупантів на Херсонщині (відео)

Росіяни оцінили силу і міць українського дрона-бомбардувальника і вже мріють отримати схожі безпілотники.

Українські військові влаштували "килимове бомбардування" позицій російських окупантів на Херсонщині за допомогою дрона Backfire. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука у вівторок, 2 січня.

Атаку здійснили бійці підрозділу аеророзвідки "Angry Birds". На відеокадрах видно, як безпілотний літальний апарат на досить великій швидкості пролітає над позиціями російських окупантів, скидаючи на місця дислокації особового складу, військову техніку і склади БК касетні боєприпаси. Цей ударний дрон здатний успішно вражати намічені оператором цілі шляхом того, що дія систем РЕБ противника практично не впливає на нього.

"Багато, дуже багато новорічних подарунків для п*тушків із сусідньої країни", — підписали кадри самі військові у Facebook.

Росіяни своєю чергою вже відреагували на застосування українськими захисниками вітчизняного ударного дрона. В одному з Telegram-каналів, який висвітлює вторгнення ЗС РФ в Україну, противник поскаржився, що бійці ЗСУ вперше використали новий дрон із можливістю скидання великої кількості касетних боєприпасів.

"Сподіваємося, найближчим часом наші дронороби займуться розробкою і створенням схожих машин", — написали росіяни.

Фото: Скриншот

Що відомо про український БПЛА Backfire

Backfire характеризується повною автономною роботою. Завдяки цьому він не має жодного каналу зв'язку, який би передавав інформацію туди чи назад, його не бачать ворожі засоби РЕБ. Коли дрон готують до польоту, у нього "завантажують" програму-місію. Безпілотник слідує зазначеним у ній маршрутом і координатами, вражає ціль і повертається назад. Причому точка, в яку він летить після виконання завдання, не завжди може збігатися з початковою, а це допомагає убезпечити оператора, оскільки супротивникові складніше обчислити його місце розташування.

Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.

Технічні характеристики ударного БПАК Backfire

радіус дії — до 55 км;

розмах крил — 3 м;

злітна вага — 14 кг;

складові — три БПЛА, станція наземного управління, система запуску, комплект запасних частин;

тип місії — автономна;

корисне навантаження — дві бомби по 2 кг,

тип — ударний дрон;

цілі ураження — пункти управління, техніка, особовий склад.

Нагадаємо, дещо раніше ЗСУ розповіли про успіхи дронів Backfire за рік роботи. Безпілотники Backfire К-1 нещодавно допустили до експлуатації Силами оборони, а розробники почали дрібносерійне виробництво, попутно покращуючи конструкцію.

Також ми писали про те, що в другій половині листопада в Мінцифри розповіли про завершення випробувань дрона Backfire. За словами міністра цифрової трансформації Федорова, залишилося пройти кілька кроків, щоб новий ударний дрон почали офіційно купувати для ЗСУ. Виробники готові до серійного виробництва.