ЗС РФ застосовують в Україні нові комплекси артрозвідки "Ястреб-АВ": чим небезпечні у бою

За допомогою новітніх систем окупанти знаходять позиції артилерії ЗСУ, а потім атакують їх за допомогою безпілотників, запевняють у Міноборони РФ.

Російські військові, які воюють проти бійців Збройних сил України в зоні бойових дій, отримали на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Разом із комплексом "Зоопарк-1М", "Ястреб-АВ" окупанти застосовують для того, щоб виявити вогневі позиції української артилерії. У Міністерстві оборони РФ заявили, що саме ця техніка разом із застосуванням безпілотної авіації підвищує ефективність ведення артилерійського вогню і живучість на полі бою.

Що відомо про комплекс "Ястреб-АВ"

Як зазначає російське ЗМІ "Военное обозрение", характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ" не розкривають, у війська його поставляють недавно, випробування завершили наприкінці 2021 року. У 2022 році цю техніку показали на міжнародному форумі "Армія-2022".

"Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

До цього стало відомо, що "Ястреб-АВ" працює в сантиметровому діапазоні частот (у "Зоопарку" діапазон 5 см). Комплекс оснащений фазованою антенною решіткою, яка здатна засікати цілі і передавати їхні координати на відстані від 40 до 60 км. Він розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910-025. Задня частина шасі віддана під розміщення антенного поста з полотном великої площі.

Так виглядає російський РЛК "Ястреб-АВ"

Нагадаємо, у серпні минулого року ми писали про те, що російські окупанти почали застосовувати в Україні комплекси "Подлет-К1". Радіолокаційні станції виявляють літаючі об'єкти на відстані до 300 км і передають їхні точні координати ракетним комплексам, роблячи С-300 і С-400 набагато точнішими.

Дещо раніше, 20 липня, ми також повідомляли читачам про те, що ЗСУ знищили РЛС "Підліт-К1" у Лазурному Херсонської області. Українські військові застосували РСЗВ HIMARS і завдали удару рекордної дальності (майже на 100 км).