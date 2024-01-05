Зможуть відповісти росіянам: ЗСУ отримають дрони-камікадзе з "нічним зором" (відео)

Українські розробники планують передавати не тільки готові FPV-безпілотники, а й окремо камери, щоб військові могли ставити їх на вже наявні БПЛА.

В Україні з'явилися дрони-камікадзе типу FPV, які можуть виконувати бойові завдання в умовах недостатньої видимості і навіть вночі. Про це написав розробник дронів Денис Домовий у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram у середу, 3 січня.

Він опублікував відеокадри, зняті камерою "від першої особи", на яких безпілотний літальний апарат виконує політ уночі. Дрон якісно передає картинку на монітор оператора і чітко знімає навіть людські фігури. Такої якості вдалося досягти за рахунок того, що техніку оснастили тепловізійною камерою.

"Вночі літаємо на FPV. Зараз готуємося виробляти окремо камери для нічних польотів. Їх можна вставляти буде і на вже готові FPV", — написав Денис Домовий.

Денис Домовий також показав, що вже готова ціла партія FPV-дронів із вбудованими тепловізорами. Безпілотників поки що небагато, їх планують протестувати перед тим, як приймати замовлення і відправляти військовим на фронт.

У листопаді 2023 року стало відомо, що росіяни почали використовувати FPV-дрони навіть уночі. Для нічних нальотів російські військові, за словами експертів, можуть користуватися як бюджетними, так і дорожчими камерами, але це поки що не повноцінні тепловізори.

Як зазначає український військовий фахівець з радіотехнологій Сергій Безкрестнов, ідея встановити на безпілотник типу FPV обладнання для нічного бачення не нова, такі засоби вже застосовували на фронті обидві сторони, але його встановлення збільшує вартість апарата приблизно вдвічі. Росіяни замовили партію камер нічного бачення в Китаї і влаштували "кошмар" Силам оборони України, які не були готові до атак дронів у темряві.

Нічні FPV-дрони володіють тими самими перевагами і недоліками, що і денні, наприклад, так само вразливі перед засобами радіоелектронної боротьби. Їхньою єдиною відмінністю є системи нічного бачення, які діляться на три категорії:

дешеві камери ціною 50 доларів, з якими літати можна тільки в сутінках і місячну ніч з ясним небом;

дорогі нічні камери ціною 300-400 доларів;

тепловізійні камери ціною 300-500 доларів.

Зазначимо, наприкінці грудня розвідка РФ отримала партію нічних FPV-дронів "Гортензія". Дрон може використовуватися не тільки для розвідувальних завдань у будь-який час доби, а й для ведення дистанційного мінування і бомбардування з високою точністю.