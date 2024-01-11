"Своїх грошей вартує": російська бронемашина "Тайфун" витримала 9 кумулятивних ударів (відео)

За даними командування, спецпризначенці НГУ завдавали ударів під різним кутом, але російська броньована техніка не зайнялася. Кумулятивна атака, як зазначають, потужніша за постріл з РПГ.

Російська броньована машина "Тайфун" витримала дев'ять влучань кумулятивного заряду, але так й не зайнялася. У Facebook бійці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" опублікували подробиці.

На відео техніка перебуває поблизу ділянки, де розташовані дерева та кущі. Українські захисники спробували ліквідувати бойову машину, але це виявилося надскладним завданням.

Загалом "Тайфун" витримав дев'ять влучань кумулятивного заряду, який потужніший ніж постріл з РПГ. Удари завдали під різними кутами і з різних боків, але техніка так й не зайнялася вогнем. БМ добряче пошкоджена, досі залишається в полі та невідомо чи взагалі буде відремонтована. Велика кількість атак так і не змогла повністю його знищити.

Українські захисники закликали не забувати, що війна триває з сильним ворогом. Армія російських окупантів постійно вдосконалюється, тому все ще залишається загрозою.

"Той факт що ми даємо гідну відсіч цій орді, говорить про те, що в нас найміцніші воїни!" – йдеться у дописі.

Знищення БМ Тайфун на війні з Росією

Наприкінці вересня 2023 року українська армія знищила 5 одиниць легкоброньованої техніки: 2 БМП-2, 1 БТР-82А й 1 БТР-80. Зокрема, окупанти втратили броньовик "Тайфун" від російської компанії КамАЗ. Які засоби ураження використовували бійці, не повідомили.

У березні 2022 року ЗСУ вдалося знищити гордість російського оборонного комплексу "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі був повністю ліквідований.

Нагадаємо, у червні 2022 року трофейний російський КАМАЗ "Тайфун" вступив на службу до лав української армії. Під час бою на Сумщині бійці з Холодноярської бригади захопили російський броньовик, утримавшись від розстрілу з гранатометів.