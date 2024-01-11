Надихнули українські дрони: колишній CEO Google почав роботу над таємним БПЛА, — Forbes

Джерела, наближені до Еріка Шмідта, стверджують, що військовий безпілотник, над яким той працює, буде покликаний конкурувати з китайськими дронами.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт розробляє стелс-безпілотник, на який його надихнули українські дрони. Про це повідомляє Forbes.

Журналісти медіа на правах анонімності поспілкувалися з кількома респондентами, які підтвердили, що Шмідт розробляє новий проєкт у сфері оборонних технологій. За словами двох із них, проєкт покликаний стати американською альтернативою китайським безпілотникам і розроблятиме безпілотні авіаційні системи спеціально для використання на полі бою. Решта розповіли медійникам про те, що на роботу ексгендиректора Google над БПЛА вплинули його нещодавні візити в Україну, де, за їхніми словами, мільярдер за останній рік налагодив контакти з урядовцями та військовими лідерами.

Forbes не вдалося з'ясувати, хто конкретно, допомагає бізнесменові в реалізації секретного проєкту. Однак ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомило про те, що над створенням стелс-дрона може працювати лише кілька людей. У своєму матеріалі журналісти також зазначили, що Ерік Шмідт багато розмірковував про те, як безпілотники змінюють хід війни в Україні. У липні 20223 року, після свого повернення з Києва, він навіть заявив про те, що "майбутні війни будуть диктуватися і вестися безпілотниками".

У матеріалі медіа також наголошується, що поки незрозуміло, коли Шмідт презентує свій проєкт зі створення безпілотників і як він планує конкурувати з чинними виробниками, такими як Northrop Grumman, і безліччю нових американських стартапів. Можливо, він сподівається отримати вигоду зі зростаючого інтересу до безпілотників американського виробництва з боку Пентагону, який нещодавно оголосив про програму "Реплікатор", спрямовану на скорочення домінування Китаю у сфері безпілотників шляхом залучення американських виробників для створення тисяч апаратів протягом наступного року.

Зауважимо, що, як стало відомо раніше, Пентагон має намір розгорнути тисячі автономних військових безпілотників протягом наступних двох років у рамках нової ініціативи з підвищення конкурентоспроможності з Китаєм. Про програму, що отримала назву "Реплікатор", оголосила заступниця міністра оборони Кетлін Гікс у серпні 2023 року. "Реплікатор" спирається на два ключові моменти. По-перше, основною перевагою Китаю є велика кількість людей і техніки, а отже, найкраща відповідь Сполучених Штатів — це інновації, а не гонитва за співмірною кількістю "багнетів". По-друге, упор робиться на інноваційні автономні системи. Мета програми "Реплікатор" полягає у впровадженні невеликих дронів у великих кількостях і в короткі терміни при використанні комерційних інновацій.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року ми писали про те, що у США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач. Над дизайном безпілотника працювали близько двох років. Повнорозмірні прототипи вже пройшли інтенсивні льотні випробування, включно з демонстрацією для неназваного замовника у США.

Також у листопаді 2023 року повідомлялося про те, що Китай розробив бюджетний двигун і зробив крок до найдешевших безпілотників у світі. Інноваційний реактивний двигун дає Китаю ще одну конкурентну перевагу перед США, оскільки обидва суперники бачать у безпілотних роях майбутнє війни, вважають експерти та журналісти.