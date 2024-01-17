Росіянам на фронті дошкуляють українські комплекси "Пластун": як збільшують втрати РФ (відео)

Системи РЕР дають змогу моніторити обстановку й уражати ворожі позиції на великій відстані від фронту.

Російські пропагандисти говорять про проблему зв'язку і стверджують, що Сили оборони України активно використовують засоби радіоелектронної розвідки на полі бою. Особливо вони звертають увагу на комплекс "Пластун" від української компанії "Інфозахист" і відзначають високу насиченість цими системами на лінії бойового зіткнення, пише медіа Defense Express.

Росіяни скаржаться, що українські військові мають змогу спостерігати ситуацію на глибині від 5 до 20 км з високою точністю, а також прослуховувати тактичні радіомережі завдяки вітчизняному пеленгаційному комплексу. Після виявлення цілей Сили оборони можуть завдавати по них ударів різними засобами ведення вогню, а потім використовувати безпілотні літальні апарати для додаткової розвідки та коригування.

Що відомо про комплекс PLASTUN-RP3000

Це малогабаритний тактичний пеленгаційний комплекс, який виконує такі завдання, як пеленгування систем зв'язку, виявлення сигналів (зокрема з ППРЧ), визначення місцезнаходження і відображення координат джерела радіовипромінювання в режимі реального часу з метою створення та актуалізації карти радіоелектронної обстановки. Українські військові за допомогою цього комплексу також можуть обмінюватися даними захищеним каналом зв'язку в режимі реального часу для узгодження інформації про розташування і характеристики виявлених джерел радіовипромінювання.

Серед переваг PLASTUN-RP3000 виробник виділяє такі:

пеленгацію ППРЧ і широкосмугових сигналів;

низьку інструментальну похибку відхилення пеленга;

захищений канал зв'язку;

реєстрацію короткочасних сигналів, не помітних під час візуального спостереження, або слабких сигналів, що ховаються під рівнем шуму;

комплекс складається з двох напів-комплектів PLASTUN-RP3000, що забезпечують визначення координат джерела радіовипромінювання на карті;

синхронне пеленгування з високою точністю синхронізації напівкомплектів комплексу;

україномовний інтерфейс та інтуїтивне управління;

автоматичну діагностику комплексу та пошук несправних вузлів.

Українські військові за допомогою цього комплексу також можуть обмінюватися даними захищеним каналом зв'язку в режимі реального часу Фото: НВЦ "Інфозахист"

Похідний варіант комплексу може працювати автономно до восьми годин. А завдяки модульності, габаритам і значній енергоавтономності техніки досягається висока мобільність груп тактичної радіорозвідки. У складеному стані комплекс може бути розміщений у двох рюкзаках (загальною вагою до 39 кг), забезпечуючи додаткову зручність і скритність під час переміщення. Це дає змогу розгорнути пеленгаційний комплекс у точці найбільш вигідного розміщення й оперативно зібрати необхідні розвіддані.

Так виглядає похідний варіант пеленгаційного комплексу PLASTUN-RP3000 Фото: НВЦ "Інфозахист"

Технічні характеристики PLASTUN-RP3000:

діапазон робочих частот — 25-3000 МГц;

інструментальна похибка відхилення пеленга — менш як 0,5°;

швидкість сканування — понад 2 ГГц/с;

односигнальний динамічний діапазон — понад 80 дБ;

смуга миттєвого огляду — 20 МГц;

роздільна здатність за частотою при панорамному пеленгуванні — 12,5 кГц;

мінімальний час пеленгації — менш як 15 мс;

час розгортання системи — до 20 хв.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ми писали про те, що в Україні розробили унікальну систему боротьби з РЕБ і БПЛА. Система пеленгаторів ETER від Falcons являє собою низку пеленгаторів, які можуть визначати місцезнаходження пристроїв, що випромінюють радіосигнали.

А в травні 2022 року стало відомо про те, що інженери створили ідеальний пеленгатор, який стежить за ворогом, але не вловимий для нього. Невеликий сенсор попереджає про наближення ворожої техніки. Його можна встановити на штатив, розмістити на транспорті або запустити разом із дроном.