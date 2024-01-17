Знаходять ворога і в мегаполісі, і в лісі: у Німеччині застосували наземних роботів Gereon (фото)

Завдяки своїй технічній конструкції, наземні роботизовані платформи допомагають піхотинцям виявляти й локалізувати вогонь супротивника на складнодоступній місцевості, а також взаємодіють з літальними безпілотниками.

Німеччина використовує нові роботизовані транспортні засоби Gereon для навчання своїх військових. Про це пише Defence Blog.

Ці безпілотні наземні транспортні засоби (UGV), розроблені німецькою технологічною компанією ARX Landsysteme, використовуються для багаторівневої розвідки та операцій "Роботизований прорив", що включають розмінування перешкод у лісистій і міській місцевості. Зібрані дані датчиків аналізуються для поліпшення і доповнення наявних моделей штучного інтелекту. Оснащені вбудованим модулем акустичних датчиків, одним з більш ніж десяти різних корисних навантажень для Gereon RCS, піхотні відділення можуть негайно виявляти та локалізувати вогонь супротивника на складнодоступній місцевості.

Компактна конструкція роботизованої несучої системи (RCS) Gereon розміром 141,5 см × 131 см × 73 см дає їй змогу легко вбудовуватися в різноманітні транспортні засоби, які використовуються збройними силами по всьому світу. Адаптація до взаємодії з безпілотниками ще більше розширює можливості техніки, роблячи її універсальним засобом на полі бою. Крім того, Gereon RCS — доступне рішення для користувачів з обмеженим бюджетом.

Маючи максимальну вантажопідйомність 600 кг, дальність польоту 40 км і швидкість 20 км/год, Gereon RCS демонструє баланс потужності та маневреності.

Роботизована платформа Gereon на полігоні Фото: ARX Landsysteme

У виробника в лінійці Gereon є кілька"транспортних роботів":

Gereon 2 — ультралегка багатоцільова платформа, яку можна оперативно розгорнути й швидко адаптувати під ті чи інші бойові завдання. Слугує легким універсальним інструментом для навчання і моделювання, носієм датчиків для збору розширених даних, носієм дронів для розширених повітряних операцій і багато чого іншого. Розвиває швидкість до 10 км/год, здатна подолати шлях у 20 км і нести корисне навантаження вагою в 50 кг.

Ультралегка багатоцільова платформа Gereon 2 Фото: ARX Landsysteme

Gereon 3 — це легка однофункціональна багатоцільова платформа. Слугує універсальним інструментом для навчання і моделювання, носієм датчиків для збору розширених даних, носієм дронів для розширених повітряних операцій і багато чого іншого. Розвиває швидкість до 10 км/год, здатна подолати шлях до 20 км і нести корисне навантаження, вагою 120 кг.

Легка однофункціональна багатоцільова платформа Gereon 3 Фото: ARX Landsysteme

Gereon ATR — це легкий броньований автономний носій мішеней. Розроблений для того, щоб витримувати стрільбу з бойової зброї та забезпечувати безпрецедентні можливості моделювання, долаючи розрив між тренувальним полем і полем бою. Робоча швидкість — 8 км/год, дальність — 10 км. Платформа куленепробивна.

Легкий броньований автономний носій мішеней Фото: ARX Landsysteme

Нагадаємо, 5 січня ми писали про те, що Мінцифри показало українського штурмового робота D-21-11. Безпілотник уже озброїли вітчизняним бойовим модулем з автоматичною туреллю, а в майбутньому планують встановлювати й зброю НАТО.

А на початку вересня 2023 року український робот "Медожер" показав себе в бою. Робот-камікадзе вміщує в себе 40 кілограмів вибухівки та вже допомагає деяким підрозділам ЗСУ доставляти міни прямо до позицій окупантів. Він оснащений електродвигуном, що дозволяє йому непомітно підкрастися до ворога на відстань до п'яти кілометрів.