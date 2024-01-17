"Птах на реактивній тязі": в Україні протестували новітній БПЛА (відео, фото)

Судячи з опублікованого відео тестового польоту, дрон вирізняється високою маневровістю, що може стати викликом для ППО Росії.

Український виробник безпілотних літальних апаратів провів успішні випробування БПЛА на реактивній тязі. Про це повідомив волонтер, керівник БФ "Батальйон Волонтер" Максим Глушак.

"Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі. Усе для наближення Перемоги! Подробиці пізніше", — поділився Глушак.

Конструкція безпілотника передбачає обтічний корпус, що нагадує за формою ракету, загнуті крила, а також шасі для зльоту.

Фото: Максим Глушак Фото: Максим Глушак Фото: Максим Глушак

Судячи з опублікованого відео, однією з головних переваг безпілотника є його висока маневровість, що може стати викликом для протиповітряної оборони Росії.

Інших подробиць розробник поки не надав.

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