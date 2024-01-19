Танк спалахнув, як сірник: український дрон "Баба Яга" розгромив позицію ЗС РФ (відео)

Перевагою українського гексакоптера Vampire ("Баба Яга") стала можливість працювати вночі та скидати боєприпаси на голови окупантів.

Українські військові з батальйону К-2 (54-та окрема механізована бригада Збройних сил України) за допомогою дрона-бомбардувальника, який дістав прізвисько "Баба Яга", ліквідували російську піхоту і знищили танк окупантів. Відповідне відео опублікували на сторінці Оперативного командування "Схід" у Facebook у п'ятницю, 19 січня.

Бійці ЗСУ дочекалися ночі й оператор БПЛА запустив гексакоптер Vampire ("Баба Яга") на позиції російських окупантів. Дрон завис над окопами противника і скинув туди чотири боєприпаси. Після цього дрон висунувся знищувати інженерні споруди ЗС РФ у вигляді перекриттів і успішно впорався із завданням.

Також українські військові спрямували гексакоптер із боєприпасами до траншей, де зачаїлися російські окупанти. Безпілотник знову зробив кілька скидів і ліквідував живу силу противника. Ще однією метою для Vampire став підбитий російський танк. Його українські воїни запримітили ще вдень, а в темну пору доби направили коптер. Дрон закидав російський танк гранатами й тим самим остаточно вивів його з ладу. Оператору вистачило скинути всього два боєприпаси, після чого в броньованій техніці здетонував боєкомплект і танк вибухнув.

"Нічні бомбардувальники знищують ворожу піхоту на їхніх позиціях і розбивають ворожі перекриття та бліндажі. Розрахунки "Баби-Яги" — це нічний жах для окупанта", — підписали військові опубліковані відеокадри.

Характеристики дрона Vampire ("Баба Яга")

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

В умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоб бути менш помітними. А вдень — тестують його з новою вибухівкою. Безпілотник працює автономно — оператори вказують координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається.

Безпілотники-бомбардувальники Vampire вже стали такою проблемою для російської армії, що отримали загрозливе прізвисько серед її військ — "Баба Яга". Російські пропагандистські Telegram-канали свого часу навіть поширювали інформацію про те, що цей український дрон здатний "красти сплячих солдатів", адже він настільки потужний, що нібито спокійно підіймає корисне навантаження, вагою з дорослу людину.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року ми писали про те, як дрон "Баба Яга" закидав окупантів гранатами на лівому березі Дніпра. Безпілотний бомбардувальник обладнаний інфрачервоною камерою, що дає йому змогу, користуючись нестачею систем РЕБ в окупантів, знищувати їхню техніку.

А наприкінці листопада 2023 року ЗСУ за допомогою дронів "Баба Яга" знищили вогнеметні системи окупантів на Херсонщині. Атаки Збройних сил України по ворожих ТОС може свідчити про вразливість російської протиповітряної оборони на лівому березі Херсонської області, вважають аналітики.