РФ розмістила в Україні антидронові комплекси "Силок", але вони не допомогли: що зробили ЗСУ

Неефективності техніки є два можливих пояснення: оператори ЗСУ можуть змінювати радіочастоти, що ускладнює роботу глушилок, або "Силок" недостатньо чутливий для виявлення і придушення БПЛА.

Російські військові розмістили комплекси радіоперешкод "Силок" в Україні, щоб порушити зв'язок між українськими безпілотниками та їхніми операторами. Однак українська армія зуміла вивести з ладу кілька таких систем за допомогою власних дронів, зазначає у своєму матеріалі Forbes.

За даними медіа, у лютому 2022 року Росія розширила свою війну проти України та застосувала найпотужніші у світі сили радіоелектронної боротьби: радіосигнали, які перекриваються, детектори БПЛА, автоматизовані системи управління перешкодами та сотні великих і малих систем радіоелектронної боротьби. Однак із плином часу з'ясувалося, що російські системи РЕБ не завжди добре працюють в умовах реального бою, а деякі ефективні й зовсім тільки на полігонах ЗС РФ.

Так, російські ЗМІ в лютому 2021 року писали, що військовим за допомогою комплексу "Силок" під час навчань під Оренбургом удалося відбити атаку рою з 10 безпілотників, які здійснювали імітацію нападу на командний пункт. Однак в Україні ця система показала себе не з кращого боку: на початку вересня 2022 року цю техніку противника захопили воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони довели, що розхвалена росіянами техніка працює лише на полігоні.

Ба більше, вже в жовтні 2022 року українські контррозвідники знищили цю станцію РЕБ дроном: безпілотник закидав російський "Силок" бомбами. Вкотре новітній російський РЕБ став жертвою безпілотників ЗСУ в травні 2023 року. Тоді бійці 54 ОМБр також закидали техніку противника боєприпасами.

Forbes пише, що незрозуміло, чому "Силок" не завжди може заглушити безпілотники, які полюють за ним. Можливо, українські оператори безпілотників заважають російським глушилкам, часто змінюючи радіочастоти. Також можливо, що "Силок" просто не має достатньої чутливості для виявлення безпілотника і потужності для його глушіння.

Що відомо про комплекс РЕБ "Силок"

Місія комплексу — радіопридушення каналів управління безпілотниками. Він здатний виконувати такі завдання, як виявлення, пеленгування та аналіз сигналів джерел радіовипромінювань у широкому діапазоні частот, а також придушення каналів управління безпілотників противника. "Силок" автоматично виявляє і глушить радіозв'язок безпілотників на відстані до 2,5 км. Для стаціонарної оборони він встановлюється на триногу. Він також може переміщатися на вантажівці.

Існує дві модифікації цього російського комплексу: "Силок-01" і "Силок-2". Комплексна система радіопридушення "Силок-01" призначена для захисту пунктів управління від несанкціонованого проникнення в зону дії радіокерованих літальних апаратів. Вона автоматично виявляє БПЛА, визначає їхні координати та пригнічує їх у діапазоні різних робочих частот. Уперше комплексна система придушення безпілотників була продемонстрована на військово-технічному форумі "Армія-2018", що проходив на полігоні "Свердловський" у Єкатеринбурзі. А "Силок-2" здатний в автоматичному режимі відстежувати координати дрона і дає змогу створювати заслін роботі безпілотників-розвідників, а також ударних БПЛА.

Так виглядає російський комплекс РЕБ "Силок", який окупанти застосовують в Україні Фото: Facebook

Нагадаємо, 10 січня керівник напряму співробітництва та партнерства з силами безпеки та оборони Brave1 Олег Донець розповів, як Україні обігнати Росію у сфері РЕБ. Творцям засобів РЕБ не варто недооцінювати противника, а також потрібно реагувати на ситуацію на полі бою, яка часто і диктує попит на техніку цього типу.

А дещо раніше ми також писали про те, як Україна "наступає на п'яти" Росії у сфері РЕБ. Українським інженерам потрібно всього кілька днів, щоб отримати новий зразок зброї, яку використовує противник, і розробити стратегію протидії. Швидкість оновлення прошивок і програмного забезпечення в Україні перевищує світові стандарти.