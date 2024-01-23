Адміністрація Путіна та ФСБ залишилися без інтернету: постаралися хакери, — ГУР

Під удар потрапив провайдер "Акадо-телеком", який надавав послуги як центральним, так і регіональним органам російської влади.

Анонімним кіберфахівцям вдалося викликати масштабний збій у роботі російського інтернет-провайдера "Акадо-телеком", який обслуговує державні установи. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з офіційними даними, компанія "Акадо-телеком" надає послуги інтернет-зв'язку деяким державним структурам РФ, серед яких адміністрація президента, ФСБ, ФСО, московські та регіональні органи самоврядування, "Сбербанк" та інші організації.

Скарги користувачів на збій у роботі "Акадо-телеком": скріншоти

"21 і 22 січня російські користувачі стали масово скаржитися на відсутність інтернету і неможливість зв'язатися зі службою підтримки "Акадо". Унаслідок проблем, що виникли, як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії, значно ускладнено або унеможливлено діяльність державних відомств агресора", — ідеться в повідомленні.

Масштаб збитків поки уточнюють, підкреслили українські розвідники.

Раніше Фокус писав про те, що на українського мобільного оператора "Київстар" було здійснено велику хакерську атаку. У компанії оцінили збиток приблизно в 3,6 млрд грн (близько 95 млн доларів США). Відповідь від українських хакерів у білих капелюхах не змусила на себе чекати — кіберфахівці з угруповання Blackjack зламали поштовий сервер і клієнтську базу даних московського провайдера М9ком. Деякі дані вони виклали у відкритий доступ, а також видалили 20 Тб інформації, зокрема: офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту. У результаті цього злому частина жителів Москви залишилася без інтернету і ТБ. Українські хакери пообіцяли тоді, що злом М9ком був лише розминкою — далі піде більша атака.

Повідомляли також про те, що українська IT-армія зламала дані 3 тисяч російських компаній. Міністерство цифрової трансформації України зазначає, що такі хакерські "звіти" допоможуть відслідковувати "прихильників війни" і готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду.