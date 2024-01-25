У Росії лякають ЗСУ безшумними "нічними" дронами СОМ-5: що про них відомо

Російський чиновник заявив, що безпілотник СОМ-5 оснащений тепловізійною камерою, здатною знаходити цілі навіть у темний час доби.

У російському Калініграді оператори дронів навчаються керувати безпілотним апаратом із вертикальною системою зльоту-посадки СОМ-5. Про це губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні чиновник пише, що таких дронів для участі в російсько-українській війні було куплено 10 одиниць. Наразі, пише Аліханов, бійці 11 корпусу пройшли теоретичне навчання і незабаром почнуть практикуватися в управлінні безпілотником.

Чиновник також розкрив деякі характеристики дрона:

"Багатофункціональний, використовують у розвідці. Дальність польоту до 200 кілометрів, а час — понад 3 години, піднімається на висоту до 5 кілометрів. Безшумний. Тепловізійна камера відстежить цілі в темний час доби".

Як раніше писав Фокус, у РФ створили дрон на базі БПЛА Shahed, — "Ястреб". На нього можуть встановити реактивний двигун, тоді пристрій розвине максимальну швидкість 700 км/год, а якщо поставлять двигун внутрішнього згоряння, то 300 км/год. Дальність польоту, як заявляється, дорівнює 350 км. Безпілотник зможе нести корисне навантаження у вигляді фугасних снарядів вагою 16 кг. Також відомо, що всі елементи пристрою загальнодоступні, а це означає, що він коштуватиме дешево і збиратиметься досить просто.

Російські розробники також зазначили, що "Ястреб" зможе протистояти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ), оснащуватиметься системою машинного зору для виявлення і наведення на цілі.

Раніше ми писали про те, що в Чечні розробили оптичну систему виявлення снайперів. Пристрій має вигляд планшета з діагоналлю екрана 10 дюймів, "навісним" блоком живлення і платою для обробки сигналів.