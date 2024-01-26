Унікальна операція: з'явився новий запис із наземним дроном, який підірвав міст РФ (відео)

Колісній платформі довелося проїхати 4 кілометри по полю, долаючи різні перешкоди, щоб дістатися до мети і завдати шкоди окупантам.

У мережі з'явилося повне відео, на якому бійці Збройних сил України за допомогою наземного дрона зруйнували міст російських окупантів на Донецькому напрямку. Відеокадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 26 січня.

Відео починається з того, що військові проводять біля наземного чотириколісного дрона останні приготування до його запуску. Після цього безпілотний літальний апарат-розвідник супроводжує колісну платформу і фіксує її переміщення з висоти пташиного польоту.

Дрон подолав 4 кілометри, щоб опинитися в тилу армії РФ і перерізати їй логістичну "артерію". Для того, щоб дістатися до мети і підірвати споруду, оператору треба було подолати шлях через поле. Тут наземний дрон показав хорошу маневреність: військовий вчасно встиг змінити напрямок його руху, коли на шляху колісної платформи опинився боєприпас, що не розірвався.

Після цього оператор безпілотника направив наземний дрон у тунель, де той підірвав бетонні опори мосту. Після вибуху дорожню споруду огорнув густий дим. Зазначимо, що ця проведена українськими бійцями операція — перша фіксація роботи важкого наземного дрона.

Нагадаємо, у липні 2023 року ми писали про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон, який підриває навіть танки ЗС РФ. Дрон переміщується за допомогою чотирьох коліс і зовні схожий на іграшкову машину. Основна перевага "Сірка" в тому, що російські РЕБ не можуть його виявити.

Також ми повідомляли про те, що в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на гіростабілізованому підвісі.