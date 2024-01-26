Понад 10 тисяч охочих: українці шикуються в черги, щоб збирати дрони для ЗСУ

Як зазначає керівник БФ Dignitas, 80% "кустарних" безпілотників виходять хорошої якості, тож можуть завдати шкоди техніці та живій силі ЗС РФ.

Понад 10 тисяч людей схвалили ініціативу "Народний FPV" і готові збирати свої власні дрони вдома. Це потребує кількох тижнів навчання, розповіла керівниця БФ Dignitas Любов Шипович в ефірі "Еспресо".

За її словами, команда почала роботу із запису курсу онлайн, щоб люди могли дивитися його в будь-який час. Це дасть змогу більшій кількості людей пройти його, оскільки не буде обмежень за часом.

"Наразі ми обмежуємо кількість охочих. Це пов'язано з тим, що тренінги відбуваються в режимі онлайн, тому люди можуть ставити запитання. Тому в нас невелика група людей", — пояснила Любов Шипович.

За словами керівника благодійного фонду, кожен другий безпілотник підриває ворожу техніку та особовий склад. Вона розповіла про розмову, яка сталася з представниками однієї з компаній-виробників БПЛА для військових. Вони сказали, що буквально сьогодні один безпілотник підбив танк. Тобто середній безпілотник за 15 000 гривень підбиває танк вартістю в мільйони доларів. Шипович уточнила, що не всі дрони демонструють такі результати, але середня статистика свідчить, що близько 48% завдають поразки техніці та особовому складу противника.

Любов Шипович також зазначила, що зібрати безпілотник так само просто, як блоки Lego. За її словами, для інтенсивних військових операцій, подібних до нинішньої, щорічно потрібно 10 мільйонів безпілотників. За її словами, на складання одного дрона йде не менше 12 тисяч гривень. А близько 80 відсотків зібраних людьми безпілотників — хорошої якості.

Нагадаємо, 13 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома. За словами очільника профільного міністерства, люди можуть пройти безкоштовне навчання і збирати безпілотники власноруч.

Також ми писали про те, що учні курсу від Мінцифри назвали реальну ціну "Народного дрона". За словами Павла Верновського, який уже пройшов курс зі складання безпілотників, на виготовлення одного дрона в домашніх умовах потрібно 18 000-19 000 грн.