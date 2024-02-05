У Китаї створять дрон для заміни спецпризначенців і шпигунів: має літати, плавати і вбивати людей

У НВАК заявили про підготовку до реалізації "дрона 007", здатного ховатися під водою, ухилятися від куль, вести розвідку, атакувати цілі, зокрема й живу силу.

Підрозділ 78092 Народно-визвольної армії Китаю співпрацює з групою вчених над розробкою дронів, які зможуть замінити людей у складних зарубіжних місіях протягом наступних 10 років. Подробиці передає SCMP.

Цей БПЛА зможе літати на величезні відстані, пірнати глибоко під воду і перебувати в засідці протягом тривалого часу. За командою він буде виринати з води, атакувати цілі, а потім знову занурюватися під воду.

Китайські військові розкрили деякі подробиці, пов'язані зі своїми планами щодо проведення спеціальних операцій за кордоном. Вони також заявили, що це допоможе розробникам, інженерам і вченим, які працюють у сфері дронобудування, краще зрозуміти їхні потреби та стратегічні цілі. Отже, згідно з планами, гіпотетичну місію можна здійснити у 2035 році, коли між Китаєм і "сусідньою країною" спалахне невеликий конфлікт. Щоб уникнути ескалації конфлікту і не витрачати бюджетні кошти для його врегулювання, обидві сторони домовляються про обмеження, використовуючи стрілецьку зброю, безпілотні катери, БПЛА та зенітні гармати.

Потім за сценарієм перед китайськими військовими ставиться завдання: швидко і безшумно завдати удару по ключових об'єктах противника в глибокому тилу. Їхня мета — важливий центр управління і постачання протиборчих сил — захована вздовж якоїсь річки, приблизно за 40 км від лінії фронту (журналісти припустили, що це може бути річка Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), що тече з Тибету до Індії, — ред.).

Для цієї операції китайські військові повинні використовувати тільки дрони, що відповідають досить високим вимогам. Ось тут вперше і згадуються безпілотники для спецоперацій, які повинні вміти виконувати завдання як поодинці, так і в складі рою. За задумом військових, пристрої мають вміти плавати під водою, уникаючи виявлення під час запуску торпед по патрульних катерах противника.

Щоб залишатися непоміченими, БПЛА нового типу повинні триматися близько до русла річки, залишатися під водою протягом тривалого часу і з легкістю долати перешкоди. Щойно дрони спливуть, вони одразу ж мають піднятися на малу висоту, здійснюючи швидкі маневри, щоб уникнути вогню противника. І коли вони досягнуть мети, то атакують її, завдавши точних ударів, а потім відключаться без подальшого втручання людини. БПЛА також планують оснастити передовими системами розвідки, спостереження і рекогносцировки.

Якщо війська противника спробують втекти, ці дрони повинні переслідувати і знищувати їх, забезпечуючи повну перемогу перед поверненням на територію Китаю.

Команда НВАК заявила, що модель розробки цього нового БПЛА була натхненна підходом збройних сил США. Китай має найбільші і найбільш технологічно просунуті у світі заводи з виробництва цивільних безпілотників, але, на відміну від США, більшість китайських постачальників цивільних дронів не співпрацюють з військовими.

Раніше ми писали про те, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 з кораблів-амфібій. Пентагон уже занепокоївся можливістю використання цих безпілотників Китаєм, але поки що їхня посадка на десантний корабель є складним завданням.