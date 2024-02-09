Велика вдача. Цілий безпілотник "Шахед" знайшли у полі: як його приземлили (відео)

Приземлений неушкоджений "Шахед" — рідкісна вдача для українських дослідників. Вивчення безпілотників допоможе краще боротися з ними.

Поліція Дніпропетровської області знайшла практично цілий ударний безпілотник "Шахед", котрий запустили російські військові по цивільних об’єктах. Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

Безпілотник "приземлили" сили ППО біля населеного пункту – він впав у пустій місцевості. Знахідці зраділи вибухотехніки: для них є великою вдачею вполювати вцілілий примірник ударного безпілотника для дослідження.

"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап — обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", — кажуть вибухотехніки поліції.

Військовий спеціаліст Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш", розповідає, що засоби РЕБ, за достатньої кількості та правильного розташування, можуть перешкодити іранським БПЛА "Шахед". Розробки такої техніки є в Україні, один з виробників демонструє хороші результати у цій справі. На Заході теж є подібні технології, але вони ще не були випробувані в українських реаліях.

Shahed цілком автономно пересувається на великі відстані, завдання РЕБ — протистояти його здібності орієнтуватися. Принаймні, щоби дрон відхилився і влучив не у ціль, а десь у безпечне місце поряд. Сергій Бескрестнов каже, що Shahed неможливо збити РЕБ — лише завадити йому. Інакше б ворожі дрони вже не літали. З засобів боротьби є тільки наявні методи РЕБ, ППО або мобільні групи, там, де це можливо. Якщо ж достатньо довго придушувати систему навігації "Шахеда", то він може кружляти в повітрі доти, доки не закінчиться паливо в баку, а тоді впаде. Ймовірно, саме це сталося у Дніпропетровській області

Приземлений Shahed Фото: Національна поліція

Начальник управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кібероборони Генштабу ЗСУ Андрій Стариков розповів, як система радіоелектронної боротьби "Покрова" допомагає знищувати "Шахеди". Вона збиває їх з курсу та робить видимими для системи протиповітряної оборони. Крилаті ракети можна виводити з ладу завдяки схожому механізму. Це досягається блокуванням бортових систем, зокрема й супутникової навігації, яку має кожна ракета. Також в ракетах працює інерційна система, яка наводить на ціль, але з більшою похибкою. Супутникова навігація цю похибку зменшує.