Нові турецькі дрони Hellhawk: знищення цілей, супутниковий зв'язок, нічний режим
Представлена лінійка з п'яти ударних безпілотників. Серед них є як повністю автономні, так і оснащені зашифрованим або супутниковим зв'язком з операторами.
На World Defense Show 2024 (WDS 2024) у Саудівській Аравії турецька оборонна компанія Firestar Systems продемонструвала сімейство безпілотних літальних комплексів (UAS) Hellhawk. Про це повідомляє сайт Army Recognition
Сімейство Hellhawk включає кілька моделей із власними можливостями. Найпотужніший безпілотник у цій лінійці, Hellhawk AM2, може нести боєголовку вагою до 30 кг і має максимальну дальність дії 500 км. Він розроблений для виконання місій типу "вистрілив і забув" на великих відстанях. Він може уражати цілі без додаткового наведення з боку оператора після запуску.
Hellhawk AM1
Модель Hellhawk AM1 здатна нести максимальне корисне навантаження 20 кг і сягає відстані до 350 км. Він розвиває максимальну швидкість 90 вузлів і може залишатися в повітрі 2,5 години. Цей БПЛА запускається за допомогою катапульти й контролюється із захищеного планшета, який діє як наземний термінал даних (GDT). У ньому немає камери, а його система керування розроблена для одноразових операцій.
Характеристики Hellhawk AM1:
- навантаження — 20 кг;
- максимальна дальність — 350 км;
- максимальна швидкість — 90 вузлів;
- час у повітрі — 2,5 години;
- запуск — катапульта;
- максимальна висота — 4500 м;
- підготовка — 15 хвилин;
- двигун — бензиновий;
- камера — відсутня;
- керування — відсутнє, "вистрілив і забув".
Hellhawk AM2
Розширюючи можливості AM1, Hellhawk AM2 має вантажність до 30 кг і діє до 500 км із максимальною швидкістю 140 вузлів. Подібний до AM1 із точки зору витривалості, пускового механізму та рушійної сили, AM2 також має систему "вистрілив і забув" без інтегрованої камери, що має на меті збільшити дальність дії та корисне навантаження для складніших місій.
Характеристики Hellhawk AM2:
- навантаження — 30 кг;
- максимальна дальність — 500 км;
- максимальна швидкість — 150 вузлів;
- час у повітрі — 2,5 години;
- запуск — катапульта;
- максимальна висота — 4500 м;
- підготовка — 15 хвилин;
- двигун — бензиновий;
- камера — відсутня;
- керування — відсутнє, "вистрілив і забув".
Hellhawk AM3
Дрон Hellhawk AM3 має супутниковий модуль SATCOM для коригування маршруту й цілі під час польоту, надаючи операторам можливість динамічно змінювати параметри місії. Це забезпечує більшу гнучкість під час планування та виконання операцій.
Характеристики Hellhawk AM3:
- навантаження — 30 кг;
- максимальна дальність — 500 км;
- максимальна швидкість — 140 вузлів;
- час у повітрі — 2,5 години;
- запуск — катапульта;
- максимальна висота — 4500 м;
- підготовка — 15 хвилин;
- двигун — бензиновий;
- камера — відсутня;
- керування — SATCOM.
Hellhawk-LM AM4-D
У моделі Hellhawk-LM AM4-D є електрооптична (EO) камера на стабілізованому підвісі, яка забезпечує відео в режимі реального часу. Цей варіант підтримує різні режими польоту, включаючи планування й атаку. ДРОН оснащений боєголовкою 25 кг. Він має захищений канал передачі даних для керування та контролю, захищене шифрування військового класу, та націлюванням на інфраструктуру.
Характеристики Hellhawk-LM AM4-D:
- навантаження — 25 кг;
- максимальна дальність — 120 км;
- максимальна швидкість — 130 вузлів;
- час у повітрі — 4 години;
- запуск — катапульта;
- максимальна висота — 4500 м;
- підготовка — 25 хвилин;
- двигун — бензиновий;
- камера — так;
- керування — захищене з'єднання.
Hellhawk-LM AM4-DN
Дрон розроблений для комплексних місій, здатний виконувати операції вдень і вночі з подвійною (EO/IR) камерою та 25 кг боєголовкою. Ця модель має схожі характеристики з AM4-D, включаючи швидкість, витривалість і методи запуску, але може виконувати нічні місії.
Характеристики Hellhawk-LM AM4-DN:
- навантаження — 25 кг;
- максимальна дальність — 120 км;
- максимальна швидкість — 140 вузлів;
- час у повітрі — 4 години;
- запуск — катапульта;
- максимальна висота — 4500 м;
- підготовка — 25 хвилин;
- двигун — бензиновий;
- камера — є + нічна;
- керування — захищене з'єднання.
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