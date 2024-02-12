Таємничий бепілотник NASTP YX знайшли на Бєлгородщині: експерт розкрив, звідки він взявся

Опубліковані фото вказують на те, що безпілотник для України створений у кооперації Туреччини та Пакистану. Також він містить китайські комплектуючі.

Канадський фізик та експерт з військових безпілотників з псевдонімом DanielR проаналізував фото решток загадкового українського безпілотника з умовною назвою NASTP YX, знайденого росіянами у Бєлгородській області. Фахівець у своєму акаунті X (Twitter) розмістив зображення аналогічних дронів з поясненнями та за ними встановив походження БПЛА.

Швидше за все, дрон NASTP YX не був збитий, а впав через несправність. Його корпус більш нагадує ракету та дуже високоякісний. За висновками, до його виготовлення мають відношення Туреччина та Пакистан.

Експерт наводить єдине фото "таємничого українського дрона", яке взяте з російського Telegram-каналу. Цей безпілотник розбився в Бєлгородській області та, на його думку, має кілька цікавих деталей.

Елементи конструкції знайденого дрона NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Раніше було кілька аварій цієї моделі дрона. На одному з місць аварії було видно багато деталей, зокрема вибухову частину C3-6. Незрозуміло, чому цей дрон розбився майже неушкодженим.

Дрон NASTP YX вид збоку Фото: Twitter/DanielR

Ці дрони використовують двигун DLE 170 китайського виробництва. Двигун має темне масло на випускному колекторі, що свідчить про можливу несправність. Фюзеляж виготовлений з дорогого вуглецевого волокна та має цікаві алюмінієві деталі.

Мотор та фюзеляж дрона NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Електроніка теж цікава. Запобіжники в автомобільному стилі використовуються з 23 ланцюгами (23 надто багато для маленького дрона). Існує також щонайменше шість різних типів електричних роз’ємів, включаючи BNC, SMA, DB9 і DB25.

Електроніка БПЛА NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Інша аварія [аналогічного безпілотника] надає інформацію про те, як сконструйовано крило. Труби проходять через монтажні кронштейни, але порядок збирання неочевидний. Можливо, лонжерони ковзають з кінцівок крил.

Конструкція крила та корпусу БПЛА NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Походження цих літаків є дещо туманним. На озброєнні ВПС Пакистану перебувають схожі безпілотники.

Схожі дрони на озброєнні Пакистану Фото: Twitter/DanielR

Ці літаки були виставлені в Пакистанському національному аерокосмічному науково-технічному парку (NASTP). На дронах немає явних вказівок виробника чи моделі літака. Можливо, слід назвати це за маркуванням NASTP YX.

Експозиція безпілотників NASTP YX у Пакистані Фото: Twitter/DanielR

Що ще важливіше, таємничі дрони були показані разом із KaGeM V3, розробленим RE & RP Group NASTP, на якому зображено логотип Baykar. Також демонструються Baykar Akinci, корпоративний логотип Baykar і прапор Туреччини.

Дрони NASTP YX поряд з БПЛА Baykar Фото: Twitter/DanielR

У серпні 2023 Baykar оголосила про угоду щодо дослідження та розробки в рамках NASTP. Були присутні голова правління Baykar Сельчук Байрактар та прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.

Угода NASTP Пакистану та Baykar Фото: Twitter/DanielR

Командувач ВПС Туреччини генерал Зія Джемаль Кадіоглу оглядає таємничий дрон, який збирають у NASTP. Звідси добре видно кріплення крила та складану конструкцію фюзеляжу.

Командувач ВПС Туреччини оглядає дрон NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Ймовірно, безпілотник, зібраний у Пакистані у співпраці з Туреччиною, відправили в Україну, начинили вибухівкою, а потім доправили до Росії. Можна розглянути геополітичні наслідки. Як ускладнення Baykar також працює з Україною.

Росіяни стверджують, що збили цей безпілотник, але, можливо, ні. Двигун не має генератора і вихлоп дуже брудний. Якщо батарея, яка живить запалювання, розряджається, двигун даватиме пропуски запалювання та втрачатиме потужність.

Можлива несправність двигуна NASTP YX (брудний вихлоп) Фото: Twitter/DanielR

Ще одна цікава деталь – велика буква "В", намальована на хвості. На українських безпілотниках ці позначки з’явилися зовсім недавно.

Маркування на безпілотнику NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

NASTP та Baykar не наводять назву свого дрона. Крім того, його конструкція дуже дивна. Крило та оперення мають звичайну конструкцію, але фюзеляж побудований більше як дуже дорога ракета.

Ймовірні модифікації двигуна NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Фахівець дякує коментаторам, які відзначили, що DLE 170 доступний з двома типами генераторів. Якщо у цього дрона є версія з генератором, в нього навряд чи розрядився акумулятор.

Також нещодавно ще один загадковий український дрон атакував РФ. За оцінками, реактивна модель несе 20 кг бойової частини зі швидкістю до 500 км/год.