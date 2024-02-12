Замаскувати морські дрони під українські: для чого військам РФ потрібен Starlink

Українська розвідка та військові підтверджують використання ЗС РФ терміналів Starlink, а самі росіяни видали плани, як їх більше здобути і ефективніше використати.

Останнім часом українські військові розповідають про використання російськими окупантами супутникового інтернету Starlink на фронті. Популярний російський Telergram-канал "Разработчик БПЛА" розповів про новий можливий сценарій використання Starlink проти України та джерело надходження терміналів супутникового зв’язку до росіян.

За словами блогера, обладнання Starlink Росія може використати для запуску непомітних морських дронів по Україні, які б складно було відрізнити від українських безпілотних катерів. Окупанти хотіли б атакувати ними Одесу та кораблів в українській акваторії, ймовірно, й цивільні.

"Starlink — це наріжний камінь цілого ряду озброєнь. Наприклад, морських дронів і тих самих Яг. Знявши блокування, ми отримуємо можливість радувати Одесу і судна, що шастають там, не привертаючи уваги санітарів", – заявляє російський блогер.

Автор відзначає, що без Starlink створити канал зв'язку для таких безпілотників, з передаванням HD відео, дистанційним керуванням без затримок, стійкий до РЕБ та невидимий для радіоелектронної розвідки практично неможливо. Також він пише про необхідність оснащення Starlink на боці росіян технічними засобами захисту від радіоелектронних завад, аналогічних тим, які є на українських морських дронах.

Цікавою деталлю є пряме підтвердження зі слів автора щодо джерела надходження облікових записів Starlink до російських військ. Він стверджує, що для цього використовують охочих до заробітку без особливих зусиль громадян Європи, реєструють на них акаунти, і що таких охочих знаходять у достатній кількості.

"Ниття опонентів на тему "де знайти стільки європейських користувачів, згодних зареєструвати на себе старлінк для РФ" критично безглузде. Дропи є скрізь. Так-так, у Європі теж є нерозумні громадяни, які шукають віддалену роботу без навичок. На "Старлінки" вистачить із гіркою", – розповідає канал.

Український військовий, експерт зі зв’язку та РЕБ Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму Telergram-каналі висловив сумнів у тому, що росіяни зможуть знайти достатньо охочих у Європі, хто б зареєстрував на себе Starlink для росіян.

"Вони працюють через європейські або інші облікові записи. Ми нічого з цим зробити не зможемо. Масштабно це швидше за все не буде. Де знайти стільки європейців, які ризикують нажити собі проблеми?", – розмірковує експерт.

Також Сергій Бескрестнов пише, що росіяни використовують Starlink ще з початку масованого вторгнення. Компанія SpaceX просто не може визначити, хто використовує термінали на лінії фронту: українські чи російські війска.

Факт наявності Starlink в окупантів, вільний нелегальний продаж та джерело надходження підтверджує українська розвідка. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках", – повідомив Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що у цьому року використання Starlink російськими військовими стало більш системним. Вони "роблять ставку" на ці пристрої, а українські сили, відповідно, шукають та знаходять засоби протидії цьому явищу (технічні деталі речник розкривати не став). Він наголосив, що у ГУР не стверджують про офіційне постачання Starlink до Росії.

Раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов нагадав про той факт, що зв'язок Starlink доступний у південних та східних районах України, нині окупованих Росією. Про це свідчить карта покриття, яка є у відкритому доступі на сайті компанії. Тож за наявності зареєстрованих терміналів ніщо не заважає росіянам отримувати зв’язок Starlink.