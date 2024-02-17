РФ готує фейк про успіх в Авдіївці: хакери проникли в систему моніторингу ЗМІ (фото)

За словами членів "Кібер Спротиву", попри просування окупантів на певній ділянці фронту, вони несуть такі втрати від оборонців міста, що в Кремлі змушені вмикати всю "машину військової пропаганди".

В Росії хочуть запустити фейк про нібито успіх російської армії в Авдіївці Донецької області та наказали уникати у повідомленнях ЗМІ згадок про втрати особового складу. Про це повідомили українські хакери групи "Кібер Спротив".

Хакери раніше "побували" у інформаційно-аналітичній системі онлайн моніторингу ЗМІ росіян "Катюша" та "залишили" там "чорний вхід" й зламали кількох її операторів.

"Це дало нам можливість перехопити багато смачної інфи, як приклад — зараз Мінпроп кацапа активізує своїх посіпак і зганяє клєпати фейки про успєшний успієх в Авдіївці та затикати рот тим хто говорить про великі втрати через збереження традицій "м'ясних штурмів" до квадратних дат", — йдеться у повідомленні.

Відповідний документ члени "Кібер Спротиву" отримали зі скриньки російського начальника групи інформаційного забезпечення Бєляєва Дениса Леонідовіча.

"Уникати у повідомленнях згадок про втрати особового складу, акцентуючи увагу на просування сил та засобів", — закликають у документі.

За словами хакерів, попри просування окупантів на певній ділянці фронту, ЗС РФ несуть такі втрати від оборонців міста, що в Росії змушені вмикати всю "машину військової пропаганди".

"Закликаємо вас бути зараз особливо уважними і довіряти лише офіційним джерелам", — наголошують у дописі.

Хакери проникли в департамент Конашенкова в Міноборони РФ: деталі

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року стало відомо, що українські хакери з групи "Кібер Спротив" дістали внутрішню документацію Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ.

Серед документів побачили архів щоденних "звітів" речника російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова. Також дослідили дані, які збираються та аналізуються в інформаційній системі моніторингу ЗМІ "Катюша".

Крім того, хакери ознайомились з його "звітами" перших тижнів війни за березень 2022 року. У звіті вказано, що протягом місяця ЗС РФ начебто знешкодили півтори тисячі українських танків і ще більше тисячі одиниць "спеціальної військової техніки".

Нагадаємо, 9 січня угруповання Blackjack проникло на сервери оператора інтернет-телебачення "М9ком". Тоді знищили 20 терабайтів інформації та залишили без телебачення жителів Москви й Московської області.

Нагадаємо також: в СБУ раніше говорили, що зловмисники, які влаштували глобальний збій у роботі українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", мали доступ до його системи щонайменше з травня минулого року.