Уперше у світі: український FPV-дрон уразив російський безпілотний літак (відео)

Атака стала можливою завдяки перехопленню відео ворожого БПЛА, яке допомогло знайти його в повітрі. FPV-дрон влучив у безпілотник із другої спроби.

Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак прямо в повітрі. Відео події бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів "Аякс" 126 бригади Територіальної оборони розмістили в Telegram-каналі МАДЯР.

Російський безпілотник був підбитий на Лівому березі Херсонщини, біля Кринок. Відео демонструє, як FPV-дрон переслідує раніше виявлений БПЛА. Із другого заходу йому вдається уразити ціль.

Командир підрозділу "Птахи Мадяра" каже, що росіяни на цій ділянці фронту зовсім недавно почали отримувати перші ударні дрони типу "крило". Вони мають на борту 2,5-5 кг вибухівки.

Судячи із зображення та помітної слабкої якості зв’язку, цей безпілотник був зібраний зі звичайних доступних компонентів FPV-дронів.

Збиття БПЛА FPV-дроном

Російський БПЛА створений за звичайною аеродинамічною схемою. Він має єдиний гвинт у носовій частині фюзеляжу та камеру під ним. Таке компонування має перевагу порівняно з FPV-коптерами за меншої ціни — більшу дальність і максимальну вагу навантаження.

Цікаво, що запис камери ворожого БПЛА українцям теж вдалося перехопити. Судячи з обставин, його знайшли через краєвид із камери, який видав місцеперебування та напрям руху безпілотного літака.

Бійці розповідають, що в цьому двобої в повітрі їм допомогли саморобні засоби РЕР "Кулібін". Воїни попереджають усіх, що навіть збиті дрони продовжують бути небезпечними через вибухову бойову частину.

Українські бойові частини роблять успіхи в радіоборотьбі з дронами. Лише з 17 по 19 лютого силам морської піхоти територіальної оборони й окремого батальйону "Птахи Мадяра" вдалося знайти 83 ворожих дрони та знешкодити з них 57.

За словами Роберта Бровді з позивним "Мадяр" на початку січня, Україні знадобиться лише кілька місяців, щоб інтегрувати комплекси радіоелектронної розвідки по всій лінії зіткнення з окупантами та створити радіощит для протидії ворожим безпілотникам.