Нікого не попередили: керівництво Ukr.net пояснило масштабний збій у роботі

Компанія, яка заблокувала новинний агрегатор, розташована у США. Коли відриється офіс — представники Ukr.net отримають пояснення про причини відключення.

Сайт агрегатора новин Ukr.net не працює внаслідок блокування домену, яке здійснила компанія-реєстратор з США. Українські представники новинного порталу звернулись за допомогою до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової. Про ситуацію з масштабним збоєм у роботі агрегатора ідеться у коментарі, який компанія надала Фокусу.

Представник Ukr.net повідомив, що 7 березня о 01:35 (за Києвом) компанія-реєстратор доменних імен Network Solutions відключила домен агрегатора новин. Про причини відключення українську компанію не попереджали і нічого не пояснювали.

Внаслідок відключення домену користувачі втратили доступ до електронної пошти. Крім того, перестала працювати новинна стрічка. Представники служби підтримки Network Solutions, що яких звертались українці, не допомогли розв'язати проблему.

Коли у США почнеться новий робочий день, представники Ukr.net звернуться в американський офіс і з'ясують причини блокування. На цей час звернулись до посла Оксани Маркарової з надією на допомогу.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора".

Зазначимо, Network Solutions — американська компанія, заснована у 1979 році, яка надає послуги реєстрації доменних імен, а також послуги хостингу, вебдизайну, пошукової оптимізації, інтернет-маркетингу. Станом на 2018 рік вона займала четверте місце у галузі реєстрації доменів — була причетна до створення 6,7 млн доменів. На сторінці Facebook компанії вказані контактні дані — телефон +1 855-881-8937: точка зв'язку розташована у штаті Флорида в США (коли в Україні 11 год. 7 березня, то у Флориді — 4 ранку).

На сторінці Оксани Маркарової у Facebook та X поки що немає коментарів щодо ситуації з агрегатором.

Не працює Ukr.net — що відомо

Зранку 7 березня користувачі помітили, що не можуть скористатись сервісом електронної пошти та оновленням стрічки новин від агрегатора Ukr.net. При спробі зайти на сайт у браузері з'являлось повідомлення, що такого доменного імені не існує.

Раніше Фокус писав про масштабні збої у роботі інших українських сервісів. Наприклад, у січні 2024 року двічі були проблеми у електронного банку "Монобанк". Представники компанії пояснили, що сервери опинились під атакою хакерів.

Перед цим, у грудні 2023 року, "упала" мережа мобільного зв'язку "Київстар". Згодом стало відомо, що на мережі здійснили атаку російські кіберзлочинці, які запевняли, що начебто знищили усі дані — навіть ті, як були завантажені у віддалену хмару.

Також були проблеми з сервісами "ПриватБанку" — з ними фахівцям компанії вдалось справитись протягом кількох годин.

Нагадуємо, 5 березня терористи-хусити перебили інтернет-кабелі, які вели з Азії в Африку. Того ж дня раптового перестали працювати соцмережі Facebook та Instagram.