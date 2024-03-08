РФ застосувала іранський дрон Mohajer-6 над Чорним морем: у Британії назвали особливості (фото)

Безпілотник призначений для розвідки, проте також він може здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів, розповіли в британській розвідці.

Збройні сили Російської Федерації застосовують безпілотні літальні апарати іранського виробництва Mohajer-6, що призначені для розвідки й атаки, над Чорним морем. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Mohajer-6 — це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений над Чорним морем і Кримом", — ідеться в повідомленні.

Особливості БПЛА типу Mohajer-6

Дрон Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, захоплення цілей, також він може здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів. Практична дальність дії дрона обмежена прямою видимістю для забезпечення контролю оператора БПЛА в реальному часі. Так безпілотник може пролетіти близько 200 кілометрів на висоті 3,3 кілометра, проте дальність можна розширити шляхом передачі на іншу наземну станцію управління.

Звіт британської розвідки

Чому ЗС РФ використовують дрон Mohajer-6 у Криму

У британській розвідці вважають, що ЗС РФ використовують дрон у тимчасово окупованому Криму для того, аби виявити ймовірні загрози портам і суднам після нещодавніх успіхів України на півострові.

Є ймовірність, що до їхнього завдання також входить підтримка російських процесів щодо завдання ударів по південно-західному узбережжі України. Зокрема, 23 вересня 2022 року над Чорним морем було збито щонайменше один Mohajer-6. Також РФ могла випадково збити цю систему над Кримом 6 червня 2023 року.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року в командуванні "Південь" повідомили про знищення унікального безпілотника Mohajer-6 над Чорним морем. Українська протиповітряна оборона збила БПЛА над Одещиною.

У серпні 2023 року в ЗМІ повідомили, що Іран представив новий БПЛА типу Mohajer-10. За словами журналістів, цей дрон отримав збільшену дальність і тривалість польоту й можливість оснащення корисним навантаженням на 300 кілограмів.