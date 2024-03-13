Український потужний дрон "Лютий" атакував Рязанський НПЗ: де ще він був помічений (відео)

Безпілотник летить на 1000 км та має на борту 75 кг вибухівки. Це вже не перша атака подібним дроном, що говорить про системність їхнього застосування.

13 березня 2024 Рязанський нафтопереробний завод у Росії, ймовірно, був атакований безпілотним літальним апаратом "Лютий". Про це розповідає сайт Defense Express з посиланням на російські джерела.

Також український Telegram-канал "Полковник ГШ" з посиланням на росіян опублікував відео атаки на Рязанський НПЗ, на яких можна роздивитися безпілотник. На них можна побачити БПЛА, візуально схожий на модель "Лютий".

За словами джерел, зокрема відбулося влучання у вакуумну установку НПЗ, вибух може призвести до зупинки виробництва на тривалий час. Російські джерела також мають думку, що атакував підприємство саме "Лютий".

БПЛА "Лютий" — українській дрон-камікадзе, який вперше був продемонстрований у вигляді моделі у листопаді 2023 року. Відкриті джерела мітять небагато даних про безпілотник: відомо про дальність польоту понад 1000 км та вагу бойової частини 75 кг. Ці дані свідчать про можливість дрона завдавати потужних ударів далеко за межами України. Рязанській НПЗ знаходиться на відстані 450 км від України.

Модель безпілотника "Лютий" Фото: Defense Express

Експерти Defense Express вважають що дрон "Лютий" може бути причетний й до інших атак на російські об’єкти, які відбувалися у лютому та березні 2024 року. На їхню думку, це говорить про системне застосування потужних ударних дронів Україною. Також відзначено високу точність роботи безпілотника: він зміг влучити у високу вежу вакуумної установки НПЗ, висотою кілька десятків метрів та діаметром кілька метрів.

Нагадаємо, БПЛА "Лютий" може бути причетний до атаки на "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", який займався ремонтом російського літака розвідки А-50. Згідно з супутниковими фото, після атаки російський літак зник з відкритого майданчику на летовищі.

Ішим можливим місцем застосування "Лютого" став металургійний комбінат у Липецьку. За даними ГУР МО, це російське підприємство безпосередньо залучене до військово-промислового комплексу країни-агресора.