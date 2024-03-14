Безпілотники AeroDrone за сотні тисяч доларів: які завдання ЗСУ виконують на фронті (відео)

Інвестор компанії та колишній голова "Microsoft Україна" Дмитро Шимків розповів журналістам про великі безпілотники, перероблені з літаків, та їхні можливості на фронті.

Українські сільськогосподарські літаки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали військовими дронами AeroDrone. Про проєкт розповідає в інтерв’ю виданню "Економічна правда" головний інвестор компанії, колишній директор компанії "Microsoft Україна" та заступник голови Адміністрації президента, член наглядової ради "Київстару" Дмитро Шимків.

До повномасштабної війни компанія виробляла аграрні літаки, які не були надто популярними. Під час бойових дій доволі потужні літаки з восьмиметровим розмахом крил переробили на безпілотники та пристосували для фронту. Завдяки великій вантажності на них можна було монтувати зброю та інше обладнання, а також доставляти вантажі.

БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise можуть підіймати 80 кг та 300 кг корисного навантаження. Комплекс з двох літаків D-80 з камерами та системами зв’язку коштує 450 тисяч доларів. Вони виконують розвідувальні завдання, але можуть бути вантажними або бойовими дронами.

Перебування у повітрі до 23 годин дозволяє літакам AeroDrone виконувати роботу, недоступну для малих безпілотників. Вантажність дозволяє нести високоякісне обладнання для розвідки, а також стабільні у польоті, що дозволяє, наприклад, користуватися камерами з 40-кратним оптичним збільшенням.

Також можливе доставлення великих вантажів у небезпечні зони. Робота на фронті звичайних літаків та гелікоптерів пов’язана з ризиком для життя пілотів, якого допомагає уникнути дрон.

"Згадайте Маріуполь, коли в оточення літали гелікоптери з вантажами. У мене знайомий загинув в одному з цих гелікоптерів. На їх місці могли бути наші безпілотники. Ці літаки не треба мати в кожному підрозділі, але для певних завдань вони потрібні", — розповідає Шимків.

На стадії випробування в компанії знаходиться проєкт з озброєння літака, який допоможе авіації сухопутних військ, але його деталей Дмитро Шимків не розголошував. Також він не думає, що подібні літаки можуть стати дронами-камікадзе. На питання журналіста, чи можна E-300 Enterprise з дальністю польоту 3 100 км "напхати вибухівкою та відправлять за Урал", він пояснив, що лише сам такий літак без навантаження коштує 300 тисяч доларів і таке використання навряд чи доцільно. Втім, в принципі можливе за бажанням військових.

Безпілотний літак AeroDrone E-300 Enterprise Фото: Економічна правда

Виробництво не надто масштабне, це одиниці літаків за місяць. Як повноцінні безпілотні літаки, вироби AeroDrone проходять усі потрібні перевірки за державними стандартами. також їхнє комплектування відносно важке: більшість деталей та вузлів виробляється поза межами України.

"70% вартості – імпорт. У нас тільки робоча сила та виробничі витрати. Колись в Україні був авіаційний алюміній, але зараз його немає. Авіаційної тканини теж немає. Двигуни ми теж закуповуємо, — зазначає Шимків. — В Україні не виробляють авіадвигуни для невеличких літаків. Гадаю, значно більше шансів, що наші підприємства почнуть виробляти маленькі електричні двигуни, ніж двигуни внутрішнього згоряння".

Але технологія виробництва належить компанії. Перероблення двомісного літака на БПЛА потребувала безлічі модифікацій, які мали відбуватися зі збереженням аеродинамічних характеристик. Власні розробки включають програмування, електроніку та систему керування. деякі роботи відбуваються на аутсорсі.

Компанія працює над впровадженням потрібних військових технологій. Зокрема, AeroDrone працює над оптичною навігацією — можливістю літака орієнтуватися за допомогою камери, зображення з якої порівнюється зі супутниковими знімками.

Нагадаємо, ЗСУ використовують БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise з кінця 2022 року. Два дрони AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в Збройних силах України після пропозиції української компанії.