Швидкість понад 200 км/год: військовий дрон Shahpar-2 показав свої бойові можливості (відео)

БПЛА вразив усі наземні цілі ракетами Burq-1 з висоти 4 кілометрів.

Компанія Global Industrial & Defence Solutions (GIDS, Пакистан) провела тестування свого дрона Shahpar-2. За льотними випробуваннями спостерігали військові з 11-ти країн, повідомив у Х журналіст Алі Аббас Бухарі.

Shahpar-2 — середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту: до 1050 км. Відомо, що його максимальна швидкість становить 222 км/год, а крейсерська — 158 км/год. Передача даних оператору здійснюється на відстані до 300 км, навігацію забезпечують супутники. Дрон можна використовувати як для розвідки, так і для атак, за точність яких відповідає лазерна система наведення.

Під час недавніх тестів Shahpar-2 бив по цілях керованими ракетами "повітря-поверхня" Burq-1, набравши висоту 4 км. Як пише журналіст, БПЛА зміг вразити всі наземні цілі не без допомоги оптичного сенсора Zumr-2-HD. У компанії GIDS заявили, що новий дрон може скласти конкуренцію таким апаратам, як турецький Bayraktar TB2 і CH-4 китайського виробництва.

Дрон Shahpar-2 Фото: GIDS

Компанія-розробник має намір доопрацювати Shahpar-2 таким чином, щоб як корисне навантаження він міг нести ракету Barq-2 (полегшений варіант ракети типу Barq — ред.), а також керовану авіабомбу, яка буде наводитися на ціль самим дроном. Що стосується оптики, то безпілотник отримав датчики Zumr-II Electro-Optical Infrared виробництва пакистанської фірми Advanced Engineering Research Organization.

Варто зазначити, що випробування нового пакистанського БПЛА відвідали представники військових відомств Саудівської Аравії, Азербайджану, Кенії, Нігерії та інших країн. У GIDS сподіваються, що їхню технологію візьмуть на озброєння ці держави.

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