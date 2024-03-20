Потрібні гроші від Заходу: Україна може виробляти 2 млн безпілотників на рік, — Федоров

Міністр цифрової трансформації заявив, що у сфері виробництва дронів працюють понад 200 українських компаній, які випускають різні типи безпілотників.

Україна могла б виробляти 2 мільйони дронів на рік, якби США та інші країни Заходу надавали більшу фінансову підтримку. Про це повідомив міністр цифровий Михайло Федоров виданню The Guardian.

Повідомляється, що зараз Україна виробляє мільйон дронів на рік.

Як розповів Федоров, українські виробники здатні на більше, проте в українського уряду немає достатньо коштів.

Збирати кошти, як розповів міністр, допомагає ініціатива United 24. Один збір коштів на морські дрони зібрав 8 мільйонів доларів за 36 годин.

"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти понад один або навіть два мільйони дронів", — сказав він.

Міністр повідомив, що у сфері виробництва дронів працюють понад 200 українських компаній, які випускають різні типи безпілотників.

Федоров також сказав, що Україна стала майже самодостатньою у складанні дронів, за винятком комерційних квадрокоптерів для розвідки.

У матеріалі йдеться про те, що основна частина дронів, використовуваних на лінії фронту, — це дешеві, легкі FPV-дрони. Вони можуть коштувати до 400 доларів.

За словами Федорова, дрони зазвичай можуть нести лише відносно невелику кількість вибухівки, розміром з дві гранати. Тому БПЛА не можуть повноцінно замінити артилерію.

Міністр зазначив, що українські військові використовують морські дрони, розвідувальні БПЛА, проте найважливішими є безпілотники-камікадзе, які вражають цілі на відстані 40 кілометрів і використовують ШІ для наведення на ціль.

ЗМІ повідомляли, що дрони могли атакувати завод, що випускає прилади для літаків і вертольотів у Курську. За словами журналістів, у Курську цілями атаки міг стати завод "Авіаавтоматика", який також виробляє електроприводи, що використовуються в нафтовій, газовій та інших промисловостях.

Також повідомлялося, що в Росії поліпшили систему проти FPV-дронів ЗСУ. Комплекс радіоелектронної боротьби "Пероед-М" росіяни запустять у масове виробництво. Їх готують до відправки на фронт у великих кількостях.