"Королеву Диких Шершнів" відправили у бій: дрони ЗСУ битимуть росіян ще далі (відео)

Новий український безпілотник переносить FPV-дрони, слугує для них ретранслятором, а також має інші функції, які поки тримають у секреті, щоб росіяни не довідалися про них передчасно.

Український виробник дронів "Дикі Шершні" розробили безпілотник, який називають "Королеви Диких Шершнів", здатний переносити FPV-дрони та бути для них ретранслятором сигналу. Про це "Дикі Шершні" повідомили у своєму Telegram-каналі.

На каналі виробник показав випробування дрона розповів, що окрім перенесення та ретрансляції безпілотник може виконувати й інші завдання. Розповідь про них розробники анонсували після використання дрона в бойових умовах.

На відео дрон злітає з платформи на землі разом з іншим безпілотником. Потім у повітрі другий дрон відчіпляється від носія та продовжує політ самостійно. Також можна бачити трансляцію з камери безпілотника. Згодом обидва дрони приземлюються на траву.

Російські окупанти вже скаржилися раніше на зграї українських безпілотників, які летять у супроводі дрона-ретранслятора, який назвали "королевою" або "маткою". За словами росіян, БПЛА типу "крило" з ретранслятором супроводжує зграю з 10 FPV-дронів. Він летить вище і працює у вузькому діапазоні хвиль. Спочатку ретранслятор проводить, потім вона опускається на позиції та починають працювати.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосовують на фронті безпілотник "Пчелка", що може носити дрони та має незвичну конструкцію. Безпілотник може нести менші FPV-дрони та слугувати платформою їхнього запуску у повітря. Також він має ретранслятор, який підсилює сигнал між дроном та оператором, що дозволяє випускати їх на більші відстані порівняно з пуском з поверхні. Гібридна конструкція дрона поєднує планер та квадрокоптер. Це означає можливість вертикального зльоту та приземлення. У польоті він може пересуватися за принципом літака. Дрон оснащений двигуном внутрішнього згоряння що може спростити відновлення його рухомості у польових умовах за відсутності електромережі.

Нещодавно дрони "Диких Шершнів" отримали боєприпаси українського виробника Shock Wave Dynamics (SWD). Оптимізована осколково-фугасна бойова частина має змінену форму, яка покращує охоплення уламками, завдаючи більшої шкоди живій силі російських окупантів та вмісту транспортних засобів. У результаті під час вибуху утворюється менш щільне, але більш ефективне уламкове поле завдяки розширенню сектору ураження та зменшення неохоплених зон. У результаті уламки розлітаються горизонтальніше, менше їх іде в повітря або в землю, цим досягається ефективніше ураження цілей за перешкодою.