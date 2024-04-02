"Логістика окупантів ускладнена": нічний дрон "Вампір" знищив переправу на Луганщині (відео)

Великий безпілотний бомбардувальник, який росіяни прозвали "Баба Яга", знищує не лише живу силу та техніку ЗС РФ.

Українські прикордонники 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, з бригади "Помста" та підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", знищили з нічного дрона "Вампір" переправу російських окупантів через річку Жеребець в Луганській області. Про це прикордонники повідомили на сторінці загону в соціальній мережі Facebook.

У наведену переправу через річку влучив фугасний снаряд, скинутий з важкого ударного дрона "Вампір". Наслідком стало руйнування переїзду та зменшення логістичних можливостей росіян.

На відео можна побачити тимчасову переправу для автотранспорту, перекинуту через невелику річку. Внаслідок ураження випущеним снарядом стається досить великий вибух. Кадри тепловізора свідчать про те, що події відбуваються уночі, коли зазвичай працюють подібні великі БПЛА.

Нагадаємо, дрони-бомбардувальники Vampire ("Вампір") розробила та випускає українська компанія SkyFall, їхня вартість оцінюється у $10 000. Безпілотники можуть знищувати танки або іншу важку техніку. Vampire є досить великим гексакоптером, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг (інші джерела вказують 20 кг) на висоту до 400 м. Завдяки цьому він може скидати на супротивника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні, щоб ефективно уражати різні типи цілей. Vampire мають тепловізор з роздільною здатністю 320 х 240 для роботи вночі. Він дозволяє роздивитися цілі у темряві на відстані приблизно 120 метрів. Сам дрон у темний час доби помітити та збити досить складно. Підбиті дрони іноді можуть повертатися завдяки великій міцності.

У листопаді 2023 року ЗСУ показали роботу дронів Vampire під Бахмутом. В умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоб бути менш помітними. А вдень — тестують його з новою вибухівкою. Безпілотник працює автономно — оператори вказують координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається.

Характеристики дрона Vampire

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

Дрони-бомбардувальники Vampire викликають паніку у російських окупантів — вони отримали від них прізвисько "Баба Яга", яким також називають й будь-які важкі нічні коптери Збройних сил України. Російських військових лякає робота у нічний час та велика огнева потужність цих безпілотників. Екіпаж "Баби Яги" складається з трьох бійців, яки зазвичай довго працюють разом, та, на відміну від пілотів дронів-камікадзе, дуже оберігають свою робочу машину. Ударний дрон обслуговують пілот, штурман та технік.

Нещодавно великі бойові дрони отримали новий боєприпас, який налякав російських загарбників ще більше. Уламкова бойова частина складається з гострих зубчастих дисків, які розлітаються у всі боки під час вибуху. Росіяни подейкують, що вони працюють як дискова пилка, але швидше за все, боєприпас розлітається на малі уламки.