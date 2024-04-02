ЗС РФ застосовують "іграшкові" дрони X8 SkyWalker: начиняють снарядами вагою до 2 кг (фото)

Безпілотники продаються на Aliexpress за 179 доларів США і призначені для розваг, але окупанти перетворили їх на небезпечну зброю.

Російський підрозділ "Скажені пси" використовують для атак по цілях дрони, які можна купити на сайті Aliexpress — X8 SkyWalker. Телеграм-канал М2fpv.info повідомляє, що окупанти начиняють БПЛА корисним навантаженням вагою до 2 кг.

На каналі М2fpv.info опубліковано фотографії безпілотника X8 SkyWalker, а також відео його атаки по цілі. З ролика зрозуміло, що БПЛА використовують як "камікадзе". Відео було викладено в мережу підрозділом ЗС РФ із Сибіру "Скажені пси". Це "вид від першої особи", тобто глядач бачить те, що бачила камера дрона, який атакував якусь ціль, що нагадує невелику споруду.

М2fpv.info повідомляє, що дрон був начинений 2 кілограмами корисного навантаження, під яким слід розуміти снаряди. Але які саме це були знаряддя, не повідомляється.

Фокусу вдалося знайти такі БПЛА на сайті Aliexpress. Вони там продаються під назвою Skywalker Black x-8 FPV EPO і з позначками "Funny" (кумедний) і "Toy" (іграшка). Ціна стартує від 16 647 російських рублів, що еквівалентно 179 доларам США. За найдорожчу модель продавець просить 40 380 рублів (436 доларів).

Дрон Skywalker X8 у розібраному вигляді

Судячи з опису, дрон потрібно збирати самому. У комплект поставки входять: двигун, планер, сервоприводи тощо. Розмах крила становить 2122 мм, вага — 3500 г. Його корпус виготовлено з міцної піни EPO і невеликих пластикових підсилювальних деталей.

"Повний комплект SonicModell Skywalker X8 2122 Flying Wing Drone FPV містить усе необхідне для створення дивовижного дрона-літака. Він був розроблений для застосування в додатках FPV/БПЛА. У носовій частині є кріплення для камери, а також похиле кріплення вперед, що підходить для Go Pro", — йдеться в описі товару на сайті RobotShop.

Раніше ми писали про те, що в Росії готуються запускати дрони з літаків. Інженери запатентували нову технологію. БПЛА планують оснастити камерами, що працюють в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, а також ШІ-системою для "самостійної" атаки цілей.