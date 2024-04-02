Український комплекс радіоелектронної розвідки знайде всі дрони в радіусі 15-30 км (відео)

Засіб РЕР українського виробництва знайде усі дрони на усіх частотах навіть у ближньому тилу ворога. Через пасивний спосіб роботи він непомітний для ворожих радарів.

Українська компанія "Квертус" представила комплекс радіоелектронної розвідки "Квертус MS Azimuth". Про це компанія повідомляє у соціальній мережі Facebook.

У "Квертус"заявляють, що протестували ці комплекси поблизу лінії фронту. У таких умовах система змогла впевнено пеленгувати усі дрони на стороні російських окупантів на 20 км. Завдяки потужності комплексу під час випробувань їхні учасники спостерігали ППРЧ (псевдовипадкове перелаштування робочої частоти) ворожих дронів без затримок у реальному часі.

"День видався сонячний, тому в повітрі постійно щось літало. Часом було до 7 бортів одночасно. Згідно з виявленими масками сигналів ми спостерігали за такими БПЛА, як Zala, Supercam, Orlan та ETC. … За результатами роботи була виявлена ворожа РЛС, а через годину в тій стороні пролунало декілька вибухів і піднявся чорний стовб диму", — розповіли у компанії про практичний результат тестів.

Характеристики "Квертус MS Azimuth"

діапазон пеленгування — 30-6000 МГц;

миттєва ширина смуги — 200 МГц;

швидкість сканування — 549 ГГц/с;

похибка пеленгування — до 5° (СКВ);

час розгортання — 15-18 хвилин;

мережа — Ethernet$

живлення — акумулятор 12 В;

маса — 25 кг.

"Ми бачимо на цьому засоби все що у повітрі на цих частотах, а також будемо бачити все на землі, включно з пультами, які керують цими дронами. Це дозволить нашим бійцям вправно влучати не тільки в дрони, які літають, а й в тих, хто їх запускає. Частоту 5800 МГц ми побачимо на 15 км, 2400 МГц — на відстані 21,5 км, все, що нижче 1500 МГц — зо 30 км. Тобто будь-який комерційний дрон чи дрон-скид, Mavic — будь-що, що випромінює ми будемо бачити на відстані від 15 до 30 км", — відзначає представник компанії.

Система має автоматизоване робоче місце оператора, автоматично виявляє цілі та напівавтоматично виявляє несправності (до рівня модуля) Засіб РЕР "Квертус MS Azimuth" є пасивним, що дуже важливо для використання на лінії розмежування — він буде невидимими для інших систем РЕР. Його треба лише добре замаскувати та захистити за місцем розташування.

Нагадаємо, нещодавно вийшла нова система радіоелектронної боротьби Kvertus AD Kraken Counter FPV, яка працює в кількох актуальних діапазонах частот. Вона працює на потрібних військовим частотах 420‒1050 у чотирьох діапазонах. Існує два варіанти пристрою: з антенами потужністю 30 чи 50 Вт на кожний з діапазонів. Більш потужний засіб називається "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компанія також анонсувала ще один новий засіб з серії, який з’явиться незабаром і працюватиме на інших частотах. Представник Kvertus розповів у коментарях, що практичні випробування підтверджують можливість пристрою вмикати одразу всі частоти.

Також Kvertus нещодавно створили новий портативний пристрій РЕБ Ad Counter FPV Backpack+, який вміщується у ранець. Новий РЕБ-рюкзак призначений для боротьби проти FPV на нестандартних частотах поблизу позначки 900 МГц включно. За словами виробника, рюкзак захищає від більшості FPV (за даними з лінії бойового зіткнення, у понад 90% випадків). Через високу потужність у 50 Вт двох модулів з його застосуванням можуть виникнути певні питання до стану здоров'я.