Порт, готель і ТРЦ: СБУ заарештувала активи Новинського на 10,5 млрд гривень

За інформацією відомства, серед арештованого майна й активів — 230 об'єктів нерухомості, якими підозрюваний екснардеп володіє через офшорний трастовий фонд.

Служба безпеки України (СБУ) заарештувала нові активи проросійського бізнесмена Вадима Новинського, якого підозрюють у причетності до співпраці з окупантами. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією, загальна вартість заарештованого майна й активів становить понад 10,5 мільярда гривень і включає 230 об'єктів нерухомості. Право на власність Вадим Новинський, як вважають правоохоронці, оформив через трастовий офшорний фонд. Арешт накладено на таке майно:

елітний готельний комплекс у центрі Києва;

морський торговельний порт "Очаків";

приміщення агрохолдингу;

торгові центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для того, аби уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні активи на кількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації угоди він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", — повідомили в СБУ.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на початку 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священиків, 5 кримських священиків, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Новинського.

2 квітня екснардепа Верховної Ради IX скликання Вадима Новинського помітили в Цюріху. Він відвідав службу в одному з найбільших російських православних храмів міста.

Уже 13 квітня з'явилася інформація, що СБУ заарештувала майно Вадима Новинського. Повідомлялося, що список заблокованих активів включає корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Ще через кілька днів Служба безпеки України припинила спробу бізнесмена уникнути санкцій шляхом перереєстрації власних газодобувних підприємств на кількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з Росією. У результаті під арешт потрапили активи олігарха на більш ніж 144 млн гривень.