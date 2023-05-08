Україна отримала 190 млн євро від Світового банку: куди витратить фінансову допомогу

Кредит надано Міжнародною асоціацією розвитку на 10 років із 4-річним пільговим періодом у межах підтримки фінансування державних витрат.

До державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти нашій країні надала Міжнародна асоціація розвитку (МАР) за пільговими умовами, повідомляє Міністерство фінансів.

За даними пресслужби, транзакція пройшла в межах Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку.

Строк погашення зазначеного кредиту становить 10 років із 4-річним пільговим періодом.

Гроші підуть на часткове відшкодування видатків державного бюджету, спрямованих на оплату праці співробітників державних органів і педагогічних працівників за лютий 2023 року, зазначили в пресслужбі.

International Development Association (IDA) — один із п'яти інститутів Групи Світового банку, утворений у 1960 році.

Нагадаємо, 12 квітня Урядовий портал повідомляв, що Кабінет Міністрів домовився про отримання гранту в розмірі 200 мільйонів доларів. Гроші виплатить Світовий банк, їх спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

5 квітня Україна домовилася про отримання гранту від США, розмір якого становитиме 2,5 млрд доларів. Грант є четвертим додатковим фінансуванням у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні".

У березні Світовий банк підрахував, що на відновлення власної економіки від наслідків війни Україні доведеться витратити 411 млрд доларів. Ця сума у 2,6 разу перевищує очікуваний ВВП України у 2023 році.