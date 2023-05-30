Криза набирає обертів: інвестори позбавили РФ мільярдів після виходу з ринку

Загальні статки російських мільярдерів різко впали з початку 2022 року, а до 1 червня великі бізнесмени сукупно втратили майже 41,5 млрд доларів.

Іноземні компанії, які пішли з Росії після початку повномасштабної війни проти України, вивели із країни приблизно 36 мільярдів доларів впродовж 2022 року. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на начальника аналітичного управління російського банку БКФ Максима Осадчого.

Експерт проаналізував дані центробанку Росії, згідно з якими з березня 2022 року по березень 2023 року було укладено 200 угод з продажу активів компаніями, що залишили РФ.

За його інформацією, всього 20% з таких компаній втратили активи вартістю понад 100 мільйонів доларів.

"У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з Росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів", — каже.

Зазначимо, що іноземні інвестори почали згортати свою діяльність у Росії після початку війни в Україні, яку розв'язав путінський режим, та розширення країнами Заходу у відповідь на неї антиросійських санкцій.

Мільярдери теж біднішають

Загальні статки російських мільярдерів різко впав з початку 2022 року, а до 1 червня великі бізнесмени втратили 41,48 млрд доларів у сукупності. Найбільше, як свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, постраждали власники газової компанії "Новатек" та нафтохімічного холдингу "Сібура" Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон. Їхні статки скоротилися на 7,06 і 6,65 млрд доларів відповідно.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Фокус повідомляв, що суд заарештував і передав до управління Національному агентству з розшуку активів (АРМА) близько 3 млн доларів з рахунків підприємства, яке належало підсанкційному російському олігарху Михайлу Воєводіну.

А наприкінці березня в Україні було заарештовано майно заводу "ВСМПО Титан України". Бенефіціаром підприємства є російський олігарх Михайло Шелков. За даними українських слідчих, посадові особи заводу користувалися одразу декількома схемами з "мінімізації" податкових платежів.