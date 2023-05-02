Дали по руках: в Україні заарештували 3 млн. доларів російського олігарха

Крім того, у Державному бюро розслідувань зараз перевіряють інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій на суму понад 1,6 млрд грн банком, у бенефеціарах якого значиться громадянин Росії.

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Суд заарештував і передав в управління Національному агентству з розшуку активів (АРМА) близько 3 млн доларів з рахунків підприємства, яке належало підсанкційному олігарху з Росії Михайлу Воєводіну. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Кошти зберігалися в українському банку, який перебував під контролем ще одного громадянина Росії, президента футбольного клубу "ЦСКА" Євгена Гінера.

Наразі ДБР ще перевіряє інформацію про правомірність отримання та використання фінансових преференцій на суму понад 1,6 млрд грн банком, у бенефеціарах якого значиться громадянин країни-агресорки.

"Встановлено, що після рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афілійованими з російськими бізнесменами. Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій", — зазначили у відомстві.

Загалом з рахунку банку було вилучено понад 50%, сума у 5,5 раза перевищила розмір статутного капіталу.

Все по-закону: як Україна під час війни позбавляє майна росіян

У вересні 2022 року експерти пояснювали Фокусу , що Україна користується одразу кількома правовими можливостями для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором. Так, наприклад, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвокат Ігор Чудовський говорить про ухвалений 12 травня закон про конфіскацію майна росіян та білорусів ( №7194 ). Йдеться про зміни, прийняті до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.

"Цей закон передбачає можливість конфіскації та стягнення в дохід держави активів фізичних або юридичних осіб, а також активів, якими ці особи можуть прямо чи опосередковано розпоряджатися. Йдеться про повне позбавлення громадян РФ та РБ права власності на майно в Україні та за її межами", — зауважив він.

Зазначимо, що у грудні 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus та інші готелі у Києві та інших містах України — об'єкти, за версією слідства, належать групі VS Energy, яку контролюють російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року в Україні заарештували майно заводу "ВСМПО Титан України ". Бенефіціаром підприємства є російський олігарх Михайло Шелков. Слідство підозрює, що посадові особи заводу користувалися одразу декількома схемами з "мінімізації" податкових платежів.

Крім того, нещодавно Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскацію активів російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких був київський ТРЦ Ocean Plaza. Позов про застосування санкцій до Ротенберга на початку весни подав Мін'юст.