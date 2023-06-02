З Росією вже нецікаво: Євросоюз максимально скоротив торгівлю з агресором

Дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією, який досяг піку 18,4 млрд євро в березні 2022 року, знизився до 6,1 млрд євро в грудні того ж року.

Частка Росії в експорті Євросоюзу в усі країни за межі блоку знизилася з 4% у лютому минулого року, до 1,8% у березні 2023. Про це повідомляє Eurostat.

Зазначається також, що частка імпорту в ЄС із Росії знизилася з 9,5% у лютому 2022 року до 1,9% у березні 2023 року. При цьому вартість імпорту з Росії впала з 22 млрд євро у березні 2022 року до 3,8 млрд євро у березні 2023 року.

Дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією, який досяг піку 18,4 млрд євро в березні 2022 року, знизився до 6,1 млрд євро в грудні того ж року. А вже у березні 2023 року з'явився профіцит на рівні 0,2 млрд євро.

За даними видання, впродовж першого кварталу нинішнього року в балансі торгівлі енергоносіями між ЄС і Росією був зареєстрований дефіцит у розмірі 11,3 млрд євро.

Тим часом Китай у квітні 2023 року отримав рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. За даними агентства Bloomberg, торгівля між Китаєм та РФ стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни в Україні.

"Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, що є ознакою дедалі тісніших економічних відносин", — розповіли автори публікації.

Журналісти також зазначили, що загальний обсяг торгівлі між КНР та Росією суттєво зріс за рахунок закупівель китайською стороною російських енергоресурсів, досягнувши приблизно 19 мільярдів доларів. Пік товарообігу спостерігався у березні.

Нагадаємо, що 20 квітня видання Bloomberg повідомило, що США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту в Росію. У матеріалі йдеться про те, що для функціонування в ЄС нові норми мають бути імплементовані всіма країнами-членами блоку.

17 квітня глава Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що процес краху російської економіки може розпочатися вже 2023 року.