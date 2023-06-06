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Теракт на Каховській ГЕС: скільки коштуватиме відновлення станції і навіщо це Україні

Скільки коштуватиме відновлення Каховської ГЕС

За словами голови "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, окрім стабілізаційної ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС забезпечувало водою величезну кількість українців та підприємств.

Наново відбудувати Каховську ГЕС у Херсонській області, яку 6 червня зруйнували російські окупаційні війська, коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Forbes Ukraine" голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Крім самої станції відбудовувати доведеться бруківку та залізничний перехід. Все це зруйновано", — зазначив він.

За словами Ігоря Сироти, збудувати Каховську ГЕС наново можна протягом п'яти років, якщо роботи триватимуть 24 на 7.

"Сьогодні вже проговорили це питання з проєктним інститутом. До нас уже звернулися будівельники з Італії та Туреччини", — додав голова "Укргідроенерго".

Він також зазначив, що окрім стабілізаційної ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС забезпечувало водою величезну кількість українців та підприємства.

Підрив Каховської ГЕС: що буде з енергостабільністю України

За словами експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, зараз енергосистема не змінює свого режиму роботи. Отже, споживачам забезпечується надання послуг з електропостачання.

"Для нашої енергосистеми, безумовно, пошкодження ГЕС — це втрата потужностей, але це не матиме суттєвого впливу на систему, адже станція вже не генерувала електроенергію. А з урахуванням падіння рівня споживання рівень впливу на енергосистему мінімальний, якщо не нульовий. Якщо порівняти з іншими наслідками — соціальними, екологічними, гуманітарними, то втрата Каховської ГЕС саме з точки зору генерації електроенергії — взагалі ні про що.

Ба більше, опитані Фокусом експерти кажуть, що має пройти щонайменше кілька днів, щоб зрозуміти, як підрив ГЕС впливатиме на ситуацію в енергосистемі. Однак сьогодні, 6 червня, в компанії "Укренерго" заявили, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування не вплинули на стабільну роботу енергосистеми, а "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків.

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляв про те, що внаслідок падіння рівня води в Каховському водосховищі без доступу до питної води можуть залишитися понад 1 млн українців.