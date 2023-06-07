Жителям Херсонської області допоможуть фінансово після евакуації: як і де отримати гроші

Грошова допомога нададуть українцям, які змушені залишити Херсонську область через підрив Каховської ГЕС.

Данська рада у справах біженців (DRC) відкрила реєстрацію на фінансову допомогу для українців, які евакуюються з Херсонської області через загрозу затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. Про це повідомили на сторінці організації Facebook.

Де зареєструватись

Відомо, що реєстраційні пункти працюють на території залізничного вокзалу та автовокзалу у Миколаєві. Саме в це місто прибуває більшість херсонців, що евакуювалися. На кожній ділянці будуть присутні представники організації. Дізнатися їх легко: вони носитимуть жилет із логотипом, а біля них буде банер DRC.

Для того, щоб зареєструватися, знадобляться такі документи:

паспорт;

індивідуальний податковий номер

Також у пунктах реєстрації люди матимуть змогу отримати безплатну юридичну консультацію.

Евакуація з Херсонської області: де розміщують людей після виїзду

Одразу після теракту на Каховській ГЕС Міністерство внутрішніх справ України оголосило про евакуацію населених пунктів, які ризикують опинитися під водою. Це такі населені пункти, як:

Миколаївка;

Ольгівка;

Львів;

Тягінка;

Понятівка;

Іванівка;

Токарівка;

Придніпровське;

Садове;

Острів Корабел у Херсоні.

Як повідомив Фокусу керівник пресцентр Херсонської ОВ Олександр Толоконніков, станом на вечір 6 червня з небезпечних зон евакуювали близько 1000 людей.

"Насамперед людей відправляють до Херсона. Тут є чотири шелтери, пункти евакуації, де люди можуть перечекати, поспати та поїсти. Також евакуюють у Миколаїв та Кривий Ріг", — розповів він.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський додав, що через Херсон людей направляють до Миколаїва, а також через Олександрівку (у Херсонській області) на Запоріжжя.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, своєю чергою, повідомив, що їхнє місто стане транзитним для евакуації.

Нагадаємо, 6 червня ЗС РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію. Була зруйнована дамба і відбулося підвищення рівня води нижче за водосховищем.

В "Укргідроенерго" вже повідомили, що Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.