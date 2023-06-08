Дефіцит в енергосистемі: в "Укренерго" розповіли про аварійну допомогу з ЄС

В "Укренерго" також попереджають, що у майбутньому підрив ГЕС негативно позначиться на перспективах запуску інших енергооб'єктів.

В Україні ситуація в енергосистемі залишається складною на фоні підриву росіянами Каховської ГЕС залишається непростою. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, надвечір 7 червня Україна активувала аварійну допомогу з Європи, аби пройти максимум вечірнього споживання

"Фіксуємо дефіцит. Напередодні ввечері "Укренерго" змушене було активувати аварійну допомогу з Європи, аби пройти максимум вечірнього споживання", – розповів він.

Володимир Кудрицький знову закликав споживачів економно використовувати електроенергію, насамперед у години вечірнього максимуму – з 18:00 до 22:00.

Він також додав, що компанія разом з "Укргідроенерго" переглядають режими роботи гідроелектростанцій таким чином, щоб пом'якшити наслідки повені у південних регіонах країни.

"Після деокупації знищення дамби та зміна режиму роботи Дніпровського каскаду негативно позначиться на наших перспективах запуску інших енергооб'єктів, таких як Запорізька атомна електростанція, Запорізька теплова електростанція", — підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Вранці 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що через п'ять годин рівень води буде критичним. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Жителі Херсона, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел був повністю знеструмлений, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Городяни повідомили, що вода вже дісталася до центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.

Нагадаємо, Фокус у своєму аналітичному матеріалі "ГЕС ціною мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС і чи можуть відновити її роботу" вивчав, які катастрофічні наслідки очікуються через руйнування Каховської ГЕС і чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіянами ГЕС.