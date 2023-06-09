В Україні можуть запровадити відключення світла через підрив Каховської ГЕС, — ДТЕК (відео)

Формат роботи української енергосистеми зазнав деяких змін після того, як росіяни підірвали греблю. У вечірній час, як попереджають у ДТЕК, може виникати дефіцит з обмеженнями для побутових споживачів.

В Україні можуть запровадити відключення світла через підрив російськими військами греблі Каховської ГЕС. Про це заявив 8 червня виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, станом на зараз енергосистема проходить процес адаптації для зменшення об'єму води, що скидається в Каховське водосховище. Він додав, що станції надають додаткову генерацію, щоб українці продовжували безперервно користуватися електроенергією.

"Попри це, у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження. Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності", — пояснив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК також зазначив, що найчастіше світло зникає у прифронтових районах, але перебої не пов'язані з дефіцитом потужностей.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Згодом в оперативному командуванні "Південь" підтвердили теракт.

Вже о 06:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі написав, що через п'ять годин рівень води досягне критичної точки. В області розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку почала надходити інформація, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Жителі Херсона, Нової Каховки та Олешок повідомляли, що вода затопила цілі райони у населених пунктах.

У Херсоні мікрорайон Корабел був повністю знеструмлений, а з міркувань безпеки місцева влада зупинила газопостачання.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.

До слова Фокус у своєму аналітичному матеріалі "ГЕС ціною мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС і чи можуть відновити її роботу" вивчав, які катастрофічні наслідки очікуються через руйнування Каховської ГЕС і чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіянами ГЕС