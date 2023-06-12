Умови змінюються: під який відсоток українці можуть розмістити депозит у банку

У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами збільшилися на 0,6 відсоткових пунктів, якщо порівнювати з квітнем.

Банки в Україні підвищують ставки за депозитами для населення. Як свідчать дані НБУ, дохідність вкладів у гривнях вже зрівнялася з рівнем інфляції, що очікується.

У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж у квітні — 11,6%. Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,8 до 0,9%.

За даними НБУ, за травень ставки за депозитами у гривні для підприємств знизилися з 11,4% до 10,8% річних, за валютними зросли з 0,4% до 0,7% річних.

У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних Фото: НБУ

Тим часом депозитний портфель банків протягом травня зріс на 1,7% до 2,06 трлн гривень, у тому числі для підприємств зріс на 3,6% до 1,069 трлн гривень, а для населення не змінився — 941 млрд гривень. При цьому громадяни збільшили вкладення у гривні на 2,0% та скоротили валютні депозити на 3,5%.

Депозитний портфель банків протягом травня зріс на 1,7% до 2,06 трлн. гривень,

Нагадаємо, з 11 березня 2023 року в Україні діють нові нормативи формування банками резервів за коштами "до запитання" у банках. За інформацією НБУ, зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до більш активної конкуренції саме за термінові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами.

"Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зростанню частки термінових депозитів у системі та мінімізації ризиків для курсової та цінової стійкості України", — зазначили у пресслужбі регулятора.

При цьому опитані Фокусом у березні експерти зазначали, що посилення вимог щодо резервів у результаті позначиться на умовах банків за депозитами та поточними (картковими) рахунками для клієнтів-фізособ.

"Банківська система в нинішньому вигляді, коли кошти на вимогу — це близько 80% роздрібного фондування, дуже вразлива до кризи ліквідності. Будь-яке посилення панічних настроїв може спровокувати відтік коштів. Тому НБУ намагається стимулювати банки до збільшення терміновості депозитів, робить так, щоб банкам було менш вигідно тримати кошти населення "до запитання", і вигідніше було пропонувати термінові депозити, що призведе до того, що банки підвищуватимуть ставки за депозитами та розширюватимуть лінійку депозитних продуктів", — розповів Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Як раніше писав Фокус, з першого дня війни і далі у 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, що стабілізують відтік грошей з банків і дозволили банкам надалі нарощувати ліквідність.

Раніше повідомлялося, що ставки за терміновими депозитами у гривні банки через нові нормативи резервування збільшать на 2-3,5 п.п.