Потрібна заборона програм та додатків: які обмеження для РФ здатні вплинути на хід війни

Посли Європейського Союзу погодили одинадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що у пакеті міститимуться обмеження щодо енергетичного сектора країни-агресора, а також заходи проти обходу раніше запроваджених обмежень.

Посли держав-членів ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові обмеження, зокрема, будуть спрямовані на протидію обходу попередніх пакетів санкцій, а також мають завдати ще більшого удару по нафтовим прибуткам агресора. Фокус опитав експертів, як нові обмеження вплинуть на можливість ворога продовжувати криваву війну в Україні.

Заборона транзиту: ЄС планує перекрити Росії лазівки для обходу санкцій

Євроспільнота в 11-му пакеті націлена обмежити транзит територією Росії товарів, які вважаються підсанкційними.

"РФ відкривала свої філії в країнах, які мають з нею спільний кордон, і доставка товарів відбувалася через її територію. Формально товари йшли не до Росії, а до інших країн, де-факто — їх вигружали в Росії, а оскільки фірми були створені РФ, то вони звітували, що товар отримано. Якщо заборона транзиту буде введена, буде дуже добре", — каже головний консультант зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Крім того, продовжує Іван Ус, із заяв президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн випливає, що Європа буде пильніше слідкувати за експортом підсанкційних товарів. Якщо виявиться, що в окремі країни він зріс суттєво, чого раніше не було, — експорт таких товарів у конкретну країну буде припинено.

Нафта під забороною: як ембарго на транзит нафтопроводом "Дружба" вплине на РФ

ЄС планує розширити ембарго на транзит нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба". На думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, це рішення — лише формальне закріплення того, що вже відбулося.

У новому пакеті санкцій міститься ембарго на транзит нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба" Фото: ТАСС

"Польща і Німеччина, точніше, підприємства, які розташовані вздовж цієї гілки, вже диверсифікували джерела постачання в цьому році, відмовившись від російської сировини", — каже він.

На думку економіста Віталія Шапрана, заборона транзиту російської нафти цією гілкою "Дружби" і є найпотужнішим ударом по РФ в 11-му пакеті. Він торкнеться і н іншого недружнього сусіда України.

"Між керівництвом Білорусії та росіянами вже навіть відбувся конфлікт, оскільки білоруси прагнули суттєво підвищити плату за транзит і закрити дірки в білоруському бюджеті. Після заборони Білорусь взагалі нічого не отримає, а росіянам доведеться шукати нових покупців на нафту десь на сході, при тому, що напрямок експорту в КНР в них вже перевантажений. Збитки отримують обидві країни", — пояснив Віталій Шапран.

Санкції щодо транзиту нафти по нафтопроводу "Дружба" вдарять не тільки по Росії, а й по Білорусі

На думку Шапрана, доходи країни-агресора від нафтової галузі після обмеження на постачання нафтопроводом "Дружба" ще більше впадуть.

"Саме через зниження нафтогазових доходів у системі державних фінансів росіян розпочалася бюджетна криза ліквідності. Позаплановий дефіцит зведеного бюджету РФ — 3 трлн рублів — супроводжувався сплеском їх запозичень Мінфіну, але на останніх трьох аукціонах навіть російські державні банки відмовлялися купувати зобов’язання російського уряду в очікуванні підвищення облікової ставки Центрального банку. У перспективі криза ліквідності в системі державних фінансів росіян може бути розширена через падіння цін на нафту URALS", — коментує економіст.

Show must go on: які ще обмеження потрібні, щоб вплинути на РФ

Головна ідея санкційних пакетів — постійно створювати проблеми для Росії, каже Іван Ус. На його думку, одним з наступних кроків має бути обмеження на використання країною-агресором провідного програмного забезпечення.

Американські компанії повинні припинити техобслуговування в Росії, вважає експерт Фото: Flickr

"Усі комп'ютери, гаджети, які працюють у РФ, так чи так використовують американські програми — Microsoft, Apple, Google. Треба прийняти рішення, що американські компанії припиняють технологічне обслуговування цих програм. Тобто фактично в один момент дуже багато комп'ютерів, гаджетів, які використовують американські платформи, не будуть працювати. Це буде дуже потужний удар. Хоча поки що наші партнери до цього психологічно не готові", — зауважив експерт.

Крім того, необхідне зниження стелі цін на нафту з РФ, що перевозиться морем. Зараз вона становить 60 доларів за баррель. Такі обмеження вже довели свою ефективність, вважає Іван Ус.

"Частково це призвело до того, що Росія продавала майже ті ж обсяги нафти, що раніше, але отримувала набагато менше грошей. За чотири місяці доходи від нафтогазового сектору Росії, у порівнянні з попереднім роком, знизилися на 52%. Профіцитна країна перетворилася на дефіцитну. При цьому, якщо вони планували на 2023-й рік дефіцит 2,9 трлн руб, то вже у квітні було 3,4 трлн руб. Це відбулося, зокрема через те, що є обмеження цін на нафту", — пояснив він.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу досягли політичної домовленості щодо 11-го пакету санкцій. Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, це завдасть ще одного удару по воєнній машині Росії.

Також Фокус писав, що Великобританія внесла до законодавства зміни, які дозволять їй продовжити санкції проти Росії, допоки Російська Федерація не виплатить повну компенсацію Україні. Голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі назвав це сигналом про намір Лондона забезпечити справедливе відшкодування збитків, завданих війною, та підтримати процес відновлення України.