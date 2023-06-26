Рубль націлився на новий антирекорд: чому російську валюту знову лихоманить (фото)

В Росії триває фінансова паніка, яка супроводжується падінням курсу рубля до долара.

У понеділок, 26 червня, курс російського рубля до долара США наблизився до рівня березня 2022 року. Про це свідчить інформація на порталі Investing.

Російська національна валюта продовжила падіння, яке триває вже кілька місяців поспіль. Так, 26 червня курс рубля до долара США перевищив показник 85 рублів/долар.

Це сталося уперше з 30 березня 2022 року, коли рубль впав на фоні початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкційних обмежень проти російської економіки.

Показники рубля знижуються не тільки щодо долара Фото: investing.com

Показники рубля знижуються не тільки щодо долара. Наприклад:

курс євро перевищив показник 94 рублі.

китайський юань коштує уже більш як 12 рублів.

Зазначимо, що раніше російські банки різко підвищили курси валют після заяв голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він звинуватив Міноборони РФ в ударах по позиціях його компанії та повідомив, що 25 тисяч людей починають похід на Москву.

Коли настане кінець економіці РФ

Економічні проблеми в Росії розпочалися навесні минулого року, але негативні явища посилюватимуться впродовж усього 2023 року. Так, на початку березня економіст, колишній представник Ради НБУ Віталій Шапран розповів Фокусу, що економіка агресора серйозно постраждає за умови тривалого періоду низьких цін на нафту.

"Економіка РФ може померти і без девальвації, якщо тривалий час зберігатиметься низька ціна на нафту. Але якщо вартість "чорного золота" триматиметься 40-50 доларів за барель тривалий час, то й рубль довго не встоїть. Але девальвація рубля — це швидше ілюстрація — зовнішній прояв того, що відбувається всередині їхньої економіки, та інфляційний фактор, ніж фундаментальний тиск на росіян", — пояснив експерт.

До слова, на початку 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що долари та євро скомпрометували себе, яка валюту. Тому він наказав російському уряду перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, відмовившись від валютних розрахунків.

При цьому за рік після введення масштабних санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну, китайський юань замінив американський долар на фінансових ринках Росії.

Раніше також повідомлялося, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.