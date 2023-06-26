Нацбанк передумав: що буде з обліковою ставкою до кінця 2023 року

Облікова ставка в Україні залишається незмінною на рівні 25% річних із червня 2022 року.

У Національному банку України знизять облікову ставку вже в липні або вересні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора і такої ж думки дотримуються більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.

Так, 3 з 11 членів комітету пропонували знизити облікову ставку вже в червні, але більшість учасників останнього засідання висловилися проти. На їхню думку, ризики від передчасного зниження облікової ставки набагато вищі, ніж якщо тримати її без змін. Але вже в липні ситуація може змінитися і облікову ставку можна буде знизити на 1-2 в.п.

"Більшість членів Комітету з монетарної політики погодилися, що в разі подальшого, стрімкішого, ніж прогноз, сповільнення загальної та базової інфляції, відповідного поліпшення очікувань і збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів", — ідеться в повідомленні Нацбанку.

При цьому наголошується, що якщо Україна зіткнеться з новими викликами, НБУ відтермінує це рішення.

"Сильного зниження облікової ставки не буде", — попередили в Нацбанку.

У Національному банку також вважають, що втрата привабливості гривні — занадто сильна загроза для макрофінансової стійкості та стійкого зниження інфляції.

"Тому облікова ставка в умовах повномасштабної війни має залишатися позитивною в реальному вираженні", — наголосив регулятор.

Більшість членів комітету очікують, що до кінця 2023 року ставка становитиме 20-21% проти нинішніх 25%.

Облікова ставка — що це таке

Інструмент, за допомогою якого Національний банк України контролює інфляційні процеси. Регулятор збільшує ставку, щоб стримати зростання цін або знижує її, щоб підвищити економічну активність.

До широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну облікову ставку було зафіксовано на рівні 10%, а за півроку до цього — 6%. У червні минулого року НБУ підвищив ставку до 25%.

Нагадаємо, нещодавно Фокус пояснював, що зростання ставки НБУ має підстьобнути підвищення вартості ресурсів, тобто позначитися на депозитних ставках. Також Фокус писав про консенсус-прогноз неурядових аналітиків щодо тривалості війни та динаміки ВВП в Україні.