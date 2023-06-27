Платні дороги в Україні: де з'являться і хто ними зможе їздити

Реалізовувати проєкт планують спільно з партнерами, а вже зараз будівництвом платних доріг в Україні цікавляться європейські компанії.

В Україні планують побудувати відразу кілька платних доріг. Вони з'являться в п'яти областях країни: Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській. Про це заявив під час круглого столу "Транспорт, логістика та інфраструктура" голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

За його словами, загальна вартість проєкту становить 6,5 мільярда доларів.

"Зараз робимо ТЕО за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість становитиме близько 6,5 мільярда доларів", — сказав Найєм.

Він зазначив, що платні дороги будуть тільки для вантажівок. Цей проєкт буде одним із найперспективніших в Україні. Займатися ним планують одразу після того, як з'являться партнери, а вже зараз до нього придивляються компанії з Євросоюзу.

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"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що ще немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дає нам змогу це зробити, і ми вже розуміємо", — зазначив голова Держагентства відновлення.

Скільки коштуватиме проїзд платними дорогами

Ще взимку 2022 року голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Андрій Івко розповідав, що проїхати платною дорогою можна буде за 2,6 грн (8 євроцентів) за один кілометр.

Як зазначав тоді Івко, перша платна дорога в Україні з'єднає пункт пропуску Краковець на кордоні з Польщею зі Львовом і Бродами (Рівненська область). Це буде дорога першої категорії довжиною близько 280 км.

При цьому раніше повідомлялося, що перспективними напрямками для будівництва платних доріг є ділянки Київ-Біла Церква та Львів-Стрий-Мукачево. Ключовим показником є завантаженість цих маршрутів транспортом.

Ще нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити посилений контроль за складанням іспитів на отримання водійських посвідчень.